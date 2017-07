Trumps svigersønn avdramatiserer møter med russiske representanter

Kushner innrømmer å ha hatt fire slike møter i forkant av fjorårets presidentvalg, blant annet med Russlands ambassadør i Washington, Sergej Kisljak.

Mandag måtte Kushner forklare seg om møtene bak lukkede dører i Senatets etterretningskomité, og han fastholdt der at det ikke var galt av ham å møte de russiske kontaktene.

– La meg være helt klar på dette: Jeg hadde ingen hemmelig forståelse med Russland, og jeg er heller ikke kjent med at andre i valgkampstaben hadde det, sa han i en kommentar etter høringen.

Kunngjøring

Kushner la før høringen fram en elleve sider lang kunngjøring der han avviste medieoppslag om at han foreslo å opprette en hemmelig kanal for kontakt med russiske myndigheter gjennom Kisljak.

I kunngjøringen nekter han også for å ha hatt forhåndskjennskap til møtet presidentens sønn Donald Trump Jr. hadde med en russisk advokat, i håp om å få opplysninger som kunne stille Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton i et dårlig lys.

Granskinger i kø

Foruten Senatets etterretningskomité har også etterretningskomiteen i Representantenes hus og FBI satt i verk gransking av Trump-medarbeidernes kontakt med russiske representanter i forkant av fjorårets presidentvalg.

Tirsdag skal Kushner møte i Representantenes hus og svare på spørsmål fra medlemmer av etterretningskomiteen der.

– Jeg har vært fullstendig åpen og lagt fram all informasjon man har bedt om, forsikrer han.

Møtte mange

Kushner understreker at han i løpet av valgkampen hadde kontakt med over 100 personer fra minst 20 forskjellige land, blant dem Israels statsminister Benjamin Netanyahu, kong Abdullah av Jordan og et framstående medlem av regjeringen i Mexico.

Det var ikke Russlands fortjeneste at svigerfaren vant over Hillary Clinton, fastholder han.

– Donald Trump hadde et bedre budskap og drev en smartere valgkamp. Det var derfor han vant. Påstander om noe annet, framstiller alle de som stemte på ham som tåper, hevder Kushner.