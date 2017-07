– Jeg liker bare ikke å se folk drukne

For Chris fra den tyske byen Wuppertal er det en selvfølge at man må redde så mange flyktninger som mulig fra å drukne i Middelhavet. Han er en av nøkkelpersonene om bord på det tyske NGO-skipet «Sea-Watch 2». Vi ble med på et tokt i to uker. Det endte med fire dager hvor helvete brøt løs, og mannskapet balanserte på grensen av hva de tålte.