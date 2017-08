Kelly er stabssjefen som ikke synes redd for å motsi president Trump

Mannen som frimodig ga sine råd til presidenten, er pensjonert general John Kelly, nå nyutnevnt stabssjef. Han beskrives som en uredd militær leder med sans for utvetydige maktstrukturer og en klart opptrukket tjenestevei. Det ovale kontor blir ikke noe varig oppholdsrom for rådgivere med ham som dørvokter.

Episoden fant sted da Trump i full offentlighet klaget over at USA slapp inn personer fra land han oppfattet som en trussel mot USA. Kelly skal rolig ha forklart at noen personer hadde legitime grunner til å besøke USA, og at innreise langt på vei fulgte en standardisert prosedyre.

Trump fastholdt at dette fikk ham til å se svak ut, ifølge en tjenestemann som kjenner detaljer fra samtalen for en måneds tid siden. Kelly ba alle forlate rommet, noe Trump nølte med. Men Kelly insisterte, og deretter fulgte en «åpen og fri debatt», som det heter, det første eksempelet på at Kelly ikke var redd for å snakke sjefen imot.

Ny sheriff i byen

Mandag ble han tatt i ed som stabssjef og ryddegutt i særklasse i Det hvite hus. Han hadde knapt stilt til det obligatoriske håndtrykkbildet med presidenten, før den omstridte kommunikasjonssjefen Anthony Scaramucci var oppsagt. Han satt i jobben i ti dager, men klarte å bli kvitt både talsmann Sean Spicer og stabssjef Reince Priebus, personer Trump gjerne ville bli kvitt.

Kelly første viktige jobb er å skape ro og ryddige forhold i vestfløyen, der alle nøkkelpersonene har sine kontorer.

Ifølge pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders skal alle seniorrådgivere, inkludert svigersønn Jared Kushner og sjefstrateg Streve Bannon, rapportere til Kelly og ikke fly inn til presidenten etter eget forgodtbefinnende.

– Kelly skal bringe en ny struktur, disiplin og styrke til Det hvite hus, sa Sanders.

Står på sitt

Den tidligere generalen fikk ry på seg for å være en frittalende kommandant som ikke holdt tilbake upopulære synspunkter da han var i aktiv tjeneste. Men han skal ifølge dem som kjenner ham, ha respekt for autoriteter.

– Det er noe Trump har en egen nese for. Han merker med en gang om en person har respekt for ham eller ikke, sier Blain Rethmeier, som loset Kelly gjennom prosessen i Senatet som førte at han ble godkjent som sjef for innenlandsk sikkerhet (Homeland security).

– Hvis Kelly er uenig med, viser han det på en respektfull måte, sier Rethmeier.

Både Kelly og forsvarsminister Jim Mattis, også pensjonert general, skal ha vært svært frustrert over Trumps innreisepolitikk. De skal ha gjort det klart overfor sine medarbeidere at de ikke hadde noe med dette å gjøre, men de brukte smutthull til å få inn personer som hadde hjulpet USA i Irak.

Under Trumps første, famlende uker skal de to skal også ha blitt enige seg imellom om at en av dem til enhver tid skulle oppholde seg i USA for å håndtere situasjoner som eventuelt kunne oppstå under en ny administrasjon.