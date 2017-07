«Vi er ikke verdens navle, snarere dens hale»

Tre kameler i taktfast marsj foran et fjell av sagflis i papirindustribyen Kotka. Men bortsett fra det er Finland fortsatt til å begripe, hundre år etter at landet fikk sin selvstendighet. Vi dro dit for å se om finnenes selvbilde i jubileumsåret kan speiles i noen av deres 187.000 innsjøer.