Den borgerlige alliansen i Sverige går videre med mistillitsforslaget mot forsvarsministeren

Bare timer etter at statsministeren hadde gjort det klart at han blir sittende etter å ha ofret to statsråder, øker det politiske presset fra opposisjonen. Det siste er at Moderaterna også går inn for mistillit.

Dermed ligger det an til at det blir flertall for et mistillitsforslag mot forsvarsminister Hultqvist. Opposisjonen mener at han ikke skjøttet sin stilling ved å la være å informere Löfven om den voksende IT-skandalen.

Löfven kan velge å skrive ut nyvalg, men ville tidligere torsdag ikke delta i slike spekulasjoner.

Saken oppdateres.

