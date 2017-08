18 drept i angrep i Burkina Fasos hovedstad

Flere personer er såret, og tallet på døde kan komme til å stige, opplyser kommunikasjonsminister Remis Dandjinou mandag. De døde er «hovedsakelig kvinner og barn», ifølge kommunikasjonsministeren.

Fransk påtalemyndighet opplyser at en fransk statsborger er blant de drepte, og Frankrikes president Emmanuel Macron fordømmer i en uttalelse det han kaller et terrorangrep. Også tyrkiske myndigheter opplyser at en av deres borgere er drept.

Angrepet mot det som er en fasjonabel tyrkisk restaurant, som er populær blant utlendinger, begynte sent søndag. Først nærmere sju timer senere fikk spesialstyrker kontroll på situasjonen, opplyser en talsmann for sikkerhetsstyrkene.

Vitner har fortalt at tre bevæpnede menn ankom i en bil søndag kveld og åpnet ild mot gjester utenfor kafeen.

To angripere er drept, opplyste kommunikasjonsminister Dandjinou mandag morgen. Han sier samtidig det er uklart hvor mange angripere det var.

Myndighetene mener angrepet ble utført av ytterliggående islamister, men ingen har så langt tatt på seg ansvaret. Restauranten ligger om lag 200 meter unna en kafé og et hotell der 30 personer ble drept og 71 såret i et angrep i 2016. Al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM) tok på seg ansvaret for dette angrepet.

Burkina Faso har de siste årene opplevd en økning i angrep utført av militante langs grensen mot Mali i nord.