Hamburgs ordfører: Hat var motivet for knivangrep

Tysk politi slo full terroralarm da de fikk melding om angrepet. Hendelsesforløpet er fortsatt uklart, og ifølge noen meldinger var det et ransforsøk som gikk galt. Mannen skal ha stukket tilfeldige kunder med en stor kjøkkenkniv da han flyktet ut av butikken.

Flere øyenvitner forteller imidlertid til avisen Bild at mannen ropte «Allahu Akbar», arabisk for «Gud er størst», og at det derfor kan ha vært en terrorhandling.

Asylsøker

Politiet bekrefter at gjerningsmannen er 26 år gammel og født i De forente arabiske emirater, og sier at motivet etterforskes både av drapsavsnittet og andre enheter.

– Det gjør meg spesielt sint at det virker som gjerningspersonen kom til Tyskland og ba om beskyttelse, og så vendte hatet sitt mot oss, sier ordføreren i Hamburg Olaf Scholz.

Sikkerhetskilder sier til avisen Tagesspiegel at tyske myndigheter er kjent med at mannen er islamist. Han skal ha kommet til landet som flyktning og arbeidet i Hamburg.

Modige innbyggere

– De modige innbyggerne som improviserte og klarte å stoppe gjerningsmannen, har min største respekt, sier Scholz.

Gjerningsmannen flyktet fra stedet, men ble forfulgt av tilfeldig forbipasserende som lyktes med å legge ham i bakken. Han ble senere fotografert i baksetet på en politibil med en hvit og blodig hette over hodet.

Bild meldte først at politiet også jaktet på en annen mann etter angrepet, men dette ble senere avkreftet.

– Det var snakk om én gjerningsmann, heter det i en Twitter-melding fra politiet.