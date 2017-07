Russisk lobbyist var med på møte mellom Trump junior og russisk advokat

Rinat Akhmetsjin bekrefter overfor Associated Press at han var med på møtet mellom Trump junior og Natalja Veselnitskaja i juni i 2016, og at Trump junior aktivt ba om skadelig informasjon om Trumps motstander.

Trump junior fortalte om møtet i en epost i forrige uke, men han nevnte ikke at Akhmetsjin også var med.

Eposten om møtet var det første konkrete tegnet på at valgkampen til Donald Trump aktivt søkte informasjon om Hillary Clinton fra russiske kilder.

Da Trump junior ble invitert til møtet, fikk han beskjed om at det ville handle om Clinton, og at det var ledd i den russiske regjeringens innsats for å hjelpe Trump til å bli valgt.

Sønnen til Trump har siden forsøkt å nedtone betydningen av møtet ved å forklare at han ikke fikk noe ut av det.

Akhmetsjin sier til AP at Trump junior ba Veselnitskaja om bevis for at det kom inn penger på ulovlig vis til Clintons valgkampkasse. Men hun svarte at hun ikke hadde slik informasjon.

Hun sa at det måtte Trump-kampanjen prøve å finne ut selv, og da mistet Trump junior interesse for møtet, ifølge Akhmetsjin.

Det er kjent fra før at president Trumps svigersønn Jared Kushner og valgkamplederen Paul Manafort også var til stede på møtet. Verken Kushner eller Manafort vil kommentere Akhmetsjins påstander.