Brennhet sommer i Europa bekymrer forskerne

Forskere spår at dødsfall grunnet ekstremvær i Europa kan øke 50 ganger fra 3.000 per år i dag til 152.000 innen utgangen av dette århundret – om ikke den globale oppvarmingen tøyles. Sør-Europa vil bli hardest rammet, og hetebølger vil stå for 99 prosent av dødsfallene, ifølge forskning utført for EU-kommisjonen og publisert i The Lancet Planetary Health.

Minst fem dødsfall i Italia og Romania er blitt tilskrevet den ekstreme varmen som satte inn rundt begynnelsen av august. Uvanlig høye, noen ganger rekordartede temperaturer er blitt registrert over et svært stort området som strekker seg over store deler av Spania og Portugal, Sør-Frankrike, Italia, Balkan og Ungarn.

Termometeret har gjentatte ganger steget over 40 grader i de berørte områdene og har forsterket effekten av en langvarig tørke og ettervirkningen av en hetebølge i forrige måned som utløste skogbranner og krevde 60 menneskeliv i Portugal.

I Italia har sykehusinnleggelser steget med 15–20 prosent og minst tre personer har mistet livet.