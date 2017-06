Store politistyrker rykket ut til stasjonen i Unterföhring nordøst for München tirsdag morgen, ifølge avisa Bild.

Politiet bekrefter på Twitter at det foregår en politiaksjon, og at det er blitt løsnet skudd. Én person er såret, og området er avsperret. Situasjonen på stedet skal nå være under kontroll.