Det blir en dassblaut lørdag

Lørdagen blir våt - skikkelig våt, skal vi tro Yr.no, og det er det nok god grunn til. 98 prosent av værvarslene de siste dagene har vist riktig, med to graders variasjon.

Dassblaut lørdag

I sørfylket blir det vått. Opp mot 35 millimeter nedbør kan falle i løpet av lørdagen.

Også i Ryfylke blir lørdagen en dag for godt regntøy. Over 30 milimeter nedbør kan komme der på lørdag og med vind opp til 6 meter i sekundet i tillegg.

Også i Stavanger - og sandnesregionen kan det komme opptil 30 millimeter nedbør på lørdag og vind tidlig på dagen opp til 7 meter i sekundet.

Sirdal får en like våt dag lørdag som resten av fylket med regn hele dagen.

Skal du kjøre bil, kan tida være inne for å skifte vindusviskere. Både sol og frost tærer på gummien. Ekspertene mener vindusviskerne bør byttes to ganger årlig, iallfall gummien. Når viskerne lager striper av vann på frontruta, trenger du nye viskere, ifølge NAF.

Natt tli søndag blir det også regn. Men selve søndagen blir fin, både i sørfylket, innjønå Ryfylket og i byene. Da blir det sol og lite vind.

Bedre i nord

Haugalandet slipper unna med litt mindre regn på lørdag og sol fredag og søndag.

En fattig trøst, kanskje, men hovedstaden får mye av det samme været som Rogaland, med overskyet og litt regn lørdag.

Tromsø har samme temperatur som Rogaland denne helga, men i Nordens Paris er det sol hele helga. I Hammerfest blir det en knalldag lørdag med full sol og 13 grader.

Dagene i Rogaland begynner også å bli merkbart kortere ved at sola står seinere opp og går tidligere ned. Fredag stod sola opp klokka 6.54 og gikk ned klokka 20.13.

LANGTIDSVARSEL FRA YR for sørvestlandet:

Vestlandet sør for Stad Sørlig frisk bris på kysten, i kveld økning til søraust liten kuling på kysten, stiv kuling nord for Karmøy. Regn, fra i formiddag varierende skydekke, perioder med litt regn.

LØRDAG

Vestlandet sør for Stad Sørlig liten kuling, stiv kuling nord for Karmøy, kortvarig sterk kuling lengst nord. Regn. Fra om formiddagen sørlig bris, i nord liten kuling som minker. Etter hvert oppholdsvær nord for Bergen, ellers fortsatt regn, lokalt mye nedbør i Rogaland.

SØNDAG

Vestlandet sør for Stad Sørlig frisk bris på kysten, liten kuling ved Stad. Regn, fra søndag formiddag for det meste skyet, perioder med litt regn. Om kvelden oppholdsvær.