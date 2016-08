Lovende værmelding for søndag

- Søndag ser lovende ut, reint værmessig, sier vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Vervarslinga på Vestlandet til Aftenbladet.

Mye kan tyde på at vi får det meste av nedbøren de nærmeste dagene fredag ettermiddag og lørdag formiddag. Utover ettermiddagen lørdag, minker nedbørsaktiviteten.

Best søndag

For den som planlegger en utedag lørdag eller søndag, vil søndagen absolutt være å foretrekke.

- Rolige vindforhold, skyet, men med muligheter for perioder med sol, og oppholdsvær, er værmeldingen i stikkordform for søndag.

Gode temperaturer

Temperaturene vil også holde seg på et hyggelig nivå. 15-16 grader på dagtid, lyder prognosene for søndag i lavlandet. På Kvæven i Sirdal, som arrangerer Sirdalsdagane denne helgen, er det meldt 16 grader, perioder med sol og oppholdsvær søndag. Det samme gjelder for Hjelmeland, der det også er festival denne helgen, kanskje med unntak av søndag formiddag. Da kan det komme noen regnbyger. Men ellers ser søndagen ut til å bli en fin høstdag.

Kaldere fredag og lørdag

Men lørdagen vil ha en del regn og regnbyger og temperaturer under 10 grader i store deler av fylket.

Og for dem som ser mot neste helg, ser den minst like fin ut som denne helgen. Men de første dagene i neste uke vil være preget av regn og regnbyger.

