Stavanger-fondene forvalter 60 milliarder. Bare HitecVision satser alt på olje.

Tendensen er tydelig. Stadig flere investorer, og til og med banker, sier nei takk til olje og gass, mens grønne investeringsfond er i vekst.

I Stavanger er det statlige klimainvesteringsfondet Nysnø det beste eksempelet, men nå får Nysnø selskap av flere private investeringsfond som satser grønt og idealistisk.

Det desidert største oppkjøpsfondet i Stavanger - og Norge - er HitecVision med en forvaltningskapital på 45 milliarder kroner. Fondet satser utelukkende i oljesektoren.

Fra olje til bærekraft

Det tydeligste eksempelet på investeringstrenden bort fra oljesektoren og mot mer idealisme er fondet Playbook17 til tidligere HitecVision-eier Tore Gjedebo. Det har til overmål FNs 17 bærekraftsmål som ledetråd for sine investeringer. Gjedebo solgte nylig sin andel i HitecVision for over en halv milliard kroner fordi han var uenig i investeringsfilosofien mot oljesektoren. Derfor trakk han seg som styreleder i HitecVision - før han solgte seg helt ut.

Gjedebo har tidligere sagt til Aftenbladet at disse pengene skal inn i Playbook17. Målet til fondet er å hente inn mellom 1,3 og 1,7 milliarder kroner.

Johan Olav Koss er med

Gjedebo og Peter Fusdahl har fått Johan Olav Koss med på laget sitt, og også den lokale gründeren Marcus Hølland Eikeland.

– Vi er inne i en svært hektisk fase nå, og vi reiser egentlig hele tiden, sier Peter Fusdahl til Aftenbladet. Han vil ikke gå inn i detaljer omkring fondet, og ikke opplyse noe om hvor mye kapital fondet har i dag.

– Vi kommer nok til å arbeide hele høsten med å sy sammen dette slik at det er skalerbart. Vi er i konstant dialog med investorer og vi kartlegger hvilke selskaper det kan være aktuelt å investere i, sier Fusdahl.

Ikke såkorn-millionene

Øyvind Gjærevoll Schankes planlagte fond 4D Venture Capital Management nådde ikke opp i konkurransen om 150 millioner statlige såkorn-kroner fra Innovasjon Norge som Proventure Management nylig sikret seg.

– Det var selvsagt en skuffelse siden vi har brukt tid og ressurser på søknaden, men nå rister vi det av oss og går videre, sier Schanke til Aftenbladet.

Schanke var i mange år leder for all aksjehandel i Oljefondet, der han jobbet i 15 år før han ble sjef for Skagenfondene. Han sluttet i mai 2018, da Storebrand kjøpte selskapet. Nå skal Schanke sette opp et nytt privat investeringsfond i Stavanger.

Fakta: Fond i Stavanger Hitecvision er Norges største oppkjøpsfond (private equity) med en forvaltningskapital på 45 milliarder kroner, alt investert i oljesektoren. EV Private Equity har investert 9 milliarder kroner i teknologi- og oljesektoren. Progressus har 550 millioner kroner under forvaltning. Proventure (Trondheim-basert men med kontor i Stavanger) er et såkornfond som i dag forvalter 925 millioner kroner. Etablerer nå sitt tredje fond med mål om å hente totalt 500 millioner kroner. 4D Venture Capital Management etableres nå i Stavanger med Øyvind Schanke i spissen. Målet er å hente 1,5 milliarder kroner til bærekraftige investeringer utenfor oljesektoren. Playbook17 er under etablering, og investeringene skal styres etter prinsippene i FNs 17 bærekraftsmål. Tore Gjedebo har solgt sin stor eierandel i Hitecvision og flytter altså pengene fra olje til mer idealistiske formål. Målet er å ha inntil 1,7 milliarder kroner i fondet. Laerdal Medical etablerer nå Laerdal Million Lives Fund med en forvaltningskapital på 100 millioner dollar - nesten én milliard kroner. Link Venture etableres nå, og vil hente 100 millioner kroner til sitt første fond. Nysnø, det statlige klimainvesteringsfondet, vil neste år forvalte 1,4 milliarder kroner, men skal med tiden vokse til 20 milliarder kroner. Equinor har to ulike fond som forvalter ca 2 milliarder kroner til investeringer, det aller meste i grønn sektor.

Ikke olje og gass

Om ikke 4D Venture Capital Management skal redde verden, så er Schanke klar på at fondet skal investere i framtidsrettede selskaper. Ord som bærekraft, fornybar energi, fiskeoppdrett, mobilitet, sunne liv og omstillingen fra olje kommer raskt på tale.

– Vi skal ikke investere i oljeserviceselskaper, sier Schanke. - Men det ligger en omfattende teknologisk kompetanse i denne regionen, og mulighetene for framtidsrettede oppstartselskaper er enorme. Nå såkorn-midlene nå ikke er aktuelle, vil vi gå litt bredere ut og også investere i selskaper som har kommet litt lenger i utvikling, i venture-fasen som det heter.

Sammen med tungvektere som Lyse, Smedvig AS, Sparebank 1 SR-bank, DSD og tidligere Skagen-eier Tor Dagfinn Veen er planen å sette opp fondet før jul.

– Vi håper å få på plass 4–500 millioner kroner i første omgang. På sikt mener jeg at det er nødvendig med inntil 1,5 milliard kroner i to eller tre fond, sier Schanke.

Laerdal Million Lives Fund

Også Tore Lærdal er opptatt av å redde verden, eller rettere sagt redde liv, og da gjerne i fattige land. Laerdal Medical har nå opprettet et nytt fond, Laerdal Million Lives Fund, med en forvaltningskapital på 100 millioner dollar, altså nesten én milliard kroner.

Tore Lærdal er akkurat nå i USA og snakker med samarbeidspartnere i FN-systemet og i USAID, USA sitt organ for utviklingshjelp i fattige land.

Fortsatt er det mye som ikke er endelig bestemt rundt det nye fondet til Lærdal, så han og det nyansatte teamet vil vente med å presentere detaljene.

– Mye blir bestemt de neste ukene og månedene, og noe av dette avhenger av hva som skjer her i USA denne uka, sier han til Aftenbladet.

Sannsynligvis vil selskapet samarbeide med store organisasjoner. Men samtidig er det meningen at fondet skal investere i selskaper som Laerdel-systemet kan dra nytte av til sitt livreddende arbeid, og også kommersielt.

Nytt halvgrønt fond

Aftenbladet skrev nylig at Proventure, med kontor i Stavanger, etablerer et nytt såkornfond, Proventure Seed III. Grunnfinansieringen på 150 millioner kroner kommer fra Innovasjon Norge, men planen er at private investorer skal bidra med flere hundre millioner kroner slik at totalkapitalen blir inntil 500 millioner kroner.

Ambisjonen er at halvparten av midlene skal investeres i fornybar energi, og da spesielt innen havvind-sektoren. Ellers er det digitalisering som er ledetråden for de andre investeringene fra fondet.

Nysnø

Det statlige investeringsselskapet Nysnø vil neste år ha en investeringskapital på 1,4 milliarder kroner. Det var statsminister Erna Solberg selv som for noen uker siden kom til Stavanger med de siste 700 millioner kronene.

Nysnø, som forøvrig har fått problemer med navnet sitt i Patentstyret etter at fondet SNÖ har klaget på navnelikheten, har i dag investert ca 250 millioner kroner i fem ulike selskaper.

På lang sikt skal fondet bli på hele 20 milliarder kroner. Nysnø har i dag ni medarbeidere i Stavanger, men flere skal ansettes.

Link Venture Capital

Det er Stian Wathne som står bak Link Venture Capital, et oppstartfond som Aftenbladet tidligere har omtalt.

– Vi er i rute med det første fondet vårt som skal lukkes på rundt 100 millioner kroner før jul, sier Stian Wathne. - Vi har akkurat gjennomført den første ansettelsen og vi er i fin vekst.

Fondet har allerede gjort fem investeringer i oppstartsselskaper, og holder på med den sjette.

– Det er ikke akkurat gründertørke for tiden! Vi blir kontaktet av nye selskaper nesten daglig. Vi investerer bare i norske selskaper som har hovedfokus på teknologi og bærekraft, sier Wathne.

Den største

HitecVision på Jåttå er landets største oppkjøpsfond (private equity) og det forvalter til sammen fem fond med en kapital på over 45 milliarder kroner som er investert i olje- og gassindustrien.

Ole Ertvaag er storeier og daglig leder i HitecVision. I et intervju med Aftenbladet tidligere i år sa Ertvaag at HitecVision ikke har konkrete planer om å gå inn i grønne investeringer. Det er investeringer i oljesektoren som har vært og fortsatt skal være forretningsideen.

På spørsmål om HitecVision kan tenkes å satse på fornybar energi eller andre klimavennlige investeringer i framtiden svarte Ertvaag dette:

– I teorien, ja. Men vi har ingen konkrete planer om det nå. Det er også problematisk fordi det vil bryte med prinsippene våre. Et en dem er å gjøre det vi kan. Og det er olje og gass. Og jeg tror at vårt lille bidrag til klimautfordringene blir større med å jobbe videre med utfordringene som oljeindustrien har de neste årene.

Ikke svart og hvitt

Helge Tveit, daglig leder og partner i EV Private Equity, blir lettere provosert når han hører at det skilles mellom de som skal redde verden og de som investerer i oljesektoren. EV er nemlig et investeringsfond som har konsentrert seg om denne sektoren, og da spesielt innovative selskaper innen oljeservicesektoren.

– Vi er absolutt opptatt av klimautfordringene, og at vi investerer til beste for klimaet, sier Tveit til Aftenbladet. - Men det er en stor misforståelse å tro at det vil bli reduserte klimagassutslipp dersom Norge legger ned oljevirksomheten. Da vil andre og mye mer forurensende aktører overta den norske produksjonen.

Tveit understreker at verden fortsatt har behov for mye - og stadig mer - energi. Spesielt fattige deler av verden.

– Olje og gass har opplagt en plass i energimiksen i mange tiår fram i tid, og vi er blant annet opptatt av å investere i selskaper som gjør det mer energiøkonomisk å utvinne olje, og som er opptatt av lavere utslipp og bærekraftige løsninger. Vi er opptatt av at både vi og de selskapene vi kontrollerer kontinuerlig jobber med å redusere sine klimaavtrykk, sier Tveit.

9 milliarder kroner

EV sine tre fond forvalter nå en samlet kapital på én milliard dollar, altså over ni milliarder kroner, og har investert i over 50 ulike selskaper, de fleste internasjonalt. EV velger å kjøpe en dominerende eierposisjon på kanskje 60 prosent.

– Et selskap på vei opp må kunne ta raske veivalg, og da taper man tid på diskusjoner mellom flere eiere, sier Helge Tveit.

Selskapet ble etablert som Energy Ventures av Helge Tveit og Ole Melberg i 2002 og med en forvaltningskapital på 320 millioner kroner. Året etter kom Einar Gamman inn på eiersiden, og per i dag har EV Private Equity et partnerskap på åtte personer. Hovedkontoret er i Stavanger, men selskapet har også kontorer i oljebyene Houston og Aberdeen.

Redusert risiko

I motsetning til såkornfond, som støtter gründere veldig tidlig i etableringsfasen, investerer EV utelukkende i litt modnere selskaper. Dermed reduseres den økonomiske risikoen.

– Vi investerer i ambisiøse selskaper som allerede har opparbeidet et visst overskudd, men som trenger kapital og aktiv eierhjelp til videre vekst, sier Einar Gamman.

Helge Tveit er opptatt av klimainvesteringsfondet Nysnø.

– Vi mener Norge, som har tjent mye penger på å utvinne olje og gass, har et spesielt ansvar for å redusere de uheldige miljøaspektene bransjen medfører.

I 2015 presenterte Tveit ideen om å etablere et statlig fond for investeringer i selskaper som kan redusere klimagassutslipp overfor stortingsrepresentant Terje Breivik i Venstre. Tveit ivret for at fondet skulle bli på hele 20 milliarder kroner.

Slo seg sammen

Investeringsfondet Progressus med Rune Jensen og Per Arne Jensen slo seg i 2015 sammen med EV Private Equity og er nå en del av teamet der. Selskapene i de tidligere Progressus-fondene er ennå ikke solgt. Forvaltningskapitalen er på 550 millioner kroner. Pengene er investert i vekstselskaper i olje- gass- og teknologisektoren.

Equinor er delt

Equinor har satt opp to ulike investeringsfond, et for investeringer i en tidlig fase innenfor oppstrøms olje og gass (Equinor Technology Venture - ETV) og et annet (Equinor Energy Ventures - EEV) innen fornybar energi.

ETV har investert i 24 ulike selskaper de siste årene. 11 av disse er norske. Fondet investerer mellom én og 10 millioner dollar i hvert selskap og får en eierandel på mellom 10 og 40 prosent. ETV har investert 135 millioner kroner siden år 2000, og avkastningen er god, i snitt 2,5 ganger investert kapital.

Equinor driver også fornybar-fondet EEV, opprettet i 2016. Det investerer i selskaper både innen havvind, solenergi og vindkraft på land. Forvaltningskapitalen er på 1,8 milliarder kroner. Her er det foreløpig investert i seks ulike selskaper. Hensikten er å utvikle selskaper som vil kunne skape nye forretningsområder for Equinor, og styrke selskapets posisjoner innen alternativ energi.

Fakta: Begreper Såkornfond: Hjelper oppstartsselskaper med å kommersialisere sin idé. Venturefond: Hjelper selskaper i tidlig fase med å vokse. Venturekapital: Også kjent som risikokapital er en type privat egenkapital som beskriver egen- eller fremmedkapitalfinansiering av selskaper i startfasen. Fremmedkapital (obligasjoner eller lån) ytes gjerne som konvertible lån, slik at investorene senere kan innløse gjelden i aksjer. Oppkjøpsfond hjelper etablerte selskaper å vokse i utlandet. Inkubatorer hjelper oppstartsselskaper i tidlig fase ved bruk av kompetanse og nettverk som inkubatoren har. Ofte tilbyr inkubatorer administrative tjenester og kontorleie. Akseleratorer hjelper oppstartsselskaper å konkurrere og vokse i et internasjonalt marked. Engleinvestorer (forretningsengler eller business angels på engelsk), investerer veldig tidlig, kanskje før produktet er på plass, når man har en idé og team. Risikoen er skyhøy, men de investerer i en visjon og mennesker de tror på. (Kilde: Norsk Venturkapitalforening og Wikipedia)