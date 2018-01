Norsea Group skal forsyne Dvalin-feltet

Fakta: Norsea Group AS Hvem: Privateid selskap, grunnlagt i 1965 grunnlagt i 1965. Hva: Global leverandør av basetjenester og integrerte logistikkløsninger til olje- og gassindustrien. Hvor: Hovedkontor i Tananger. Eierinteresser i ni forsyningsbaser langs norskekysten, samt basevirksomhet i Skottland og Danmark. Størrelse: Gruppen hadde i 2016 en omsetning på rundt NOK 2,1 milliarder og har rundt 1200 ansatte.

Norsea Group AS skal blant annet levere tjenester knyttet til forsyning av personell og utstyr, transport, logistikk og avfallshåndtering.

DEA Norge bygger ut Dvalin-feltet i Norskehavet med en havbunnsløsning og tilknyttet den Statoil-opererte Heidrun-plattformen. Vestbase i Kristiansund vil være baselokasjon for feltet både i utbyggings- og driftsfasen. Ved nye leteboringer de kommende årene, vil DEA Norge vurdere baselokasjon innenfor Norsea Group-systemet i hvert enkelt tilfelle, medler DEA Norge i en pressemelding.

Avtalen trer i kraft fra og med 1. januar 2018 og har en varighet på tre år med opsjon til forlengelse.

Krevende marked

– Kontrakten er en anerkjennelse av vårt base- og logistikkonsept, og en svært viktig kontrakt å få i det som i det siste har vært et veldig krevende marked, sier en glad administrerende direktør John Egil Stangeland i Norsea Group til Aftenbladet.

Selskapet, som er morselskapet til det lokale basedriftsselskapet Norsea AS. har hatt svært rolige tider de siste par årene. Norsea AS har blant annet gjennomført flere nedbemanninger i Stavanger-området.

– Denne rammekontrakten medfører nok ikke så mange nye arbeidsplasser, men den sikrer jobbene til de ansatte vi har på Vestbase. Og nr DEA Norge forflytter letingen til andre steder, kan det også bety aktivitet på andre av våre baser, sier Stangeland.

Mot bedre tider

Hvordan er situasjonen i basemarkedet nå?

– Det er fortsatt veldig rolig. Tradisjonelt er det minst baseaktivitet i vintermånedene, men vi forventer at 2018 blir nok et krevende år. Men det er prosjekter på gang, og i 2019 og 2020 forventer vi mer aktivitet. Uten at aktiviteten kommer til å nå tidligere høyder, sier Stangeland.