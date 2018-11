Eksperter forventer at Opec vil trosse Trump med oljekutt

Av 36 analytikere og tradere Bloomberg har sjekket med, svarer 31 at de forventer at Opec-landene og Russland (kalt Opec+) vil gå for kutt i oljeproduksjonen når de møtes i Wien i slutten av neste uke.

Prisen for ett fat nordsjøolje ligger rundt 61 dollar onsdag morgen, etter å ha vært rundt 85 dollar i begynnelsen av oktober.

Oljeprisen har dermed falt med 30 prosent de siste to månedene, forklart med økt produksjon av skiferolje i USA, mer olje enn forventet fra Russland og Saudi Arabia og synkende etterspørsel. Til sammen gjør dette markedet bekymret for overproduksjon til neste år.

Hvis de 15 medlemslandene i Opec og Russland går for produksjonskutt for å presse oljeprisen opp, vil det være på tvers av ønskene til USAs president Donald Trump. Han har gitt Saudi Arabia beskjed om å jobbe for lavere oljepris, men ekspertene tror altså ikke at landet vil følge opp. Da er de mer i tvil om Russland vil være med på nye produksjonskutt. 12 av de 31 som tror på kutt, tror ikke at Russland vil bidra, skriver Bloomberg.