Equinor vil la 11 vindmøller til havs gi strøm til fem plattformer

Dermed kan de totalt fem plattformene bli de første som får strøm fra flytende havvindturbiner, skriver Equinor i en melding. Prosjektet kan gi mer enn 200.000 tonn i reduserte CO₂-utslipp årlig – eller like mye som utslippene fra 100.000 personbiler.

– Å redusere bruk av gassturbiner ved å forsyne plattformene med kraft fra flytende havvind er et krevende og innovativt prosjekt. Dette kan også legge til rette for nye industrielle muligheter for Norge, Equinor og norsk leverandørindustri innen fornybar energi, samtidig som vi lønnsomt kan produsere olje og gass med lave CO₂-utslipp. Hywind Tampen-prosjektet vil bidra å videreutvikle flytende havvindteknologi, redusere kostnadene og gjøre løsningene mer konkurransedyktige, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye Energiløsninger i Equinor i pressemeldingen.

Equinor/Illustrasjon

Planen er å etablere en vindpark med elleve vindturbiner. Statoil har erfaring med dette med sitt flytende havvindkonsept Hywind. Turbinene vil hver ha en effekt på åtte megawatt (MW).

Beregninger viser at rundt 35 prosent av kraftbehovet til de fem plattformene Gullfaks A, B og C, og Snorre A og B nord i Nordsjøen vil dekkes med elektrisitet fra havvind. Equinor viser også til at i perioder med mye vind vil andelen bli betydelig høyere.

Equinor forventer nå at prosjektet vil koste fem milliarder kroner. Det vil også få støtte. Næringslivets NOx-fond har bevilget opptil 566 millioner kroner i investeringsstøtte, og Equinor har også søkt om støtte fra Enova.

Endelig investeringsbeslutning skal tas i 2019.

Planene blir presentert under ONS i Stavanger tirsdag morgen.