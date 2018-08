Under et tilsyn på Goliat-plattformen som Petroleumstilsynet gjennomførte i slutten av mai i år, kommer gamle feil igjen til overflaten.

Petroleumstilsynet avdekket sju avvik i tilsynet og fem forbedringspunkter.

Forvirring om rømningsveier

Blant annet er det full forvirring om rømningsveier i boligkvarteret på Goliat-plattformen.

-Det er påmontert flere ulike skiltsammensetninger i samme posisjon, noe som kan skape usikkerhet i en eventuell nødsituasjon, skriver Petroleumstilsynet i sin rapport.

På Goliat-plattformen er det nemlig ikke klart hvilken vei som er beste rømningsmulighet for oljearbeidere dersom faresituasjoner oppstår. Piler i et trappehus viste at evakueringsvei til livbåtene er ned trappen, mens andre skilt fortalte at evakuering skulle skje opp trappen.

-Den framlagte skilt- og merkeplan viste ikke på en helhetlig måte hvordan skilting og merking skal gjennomføres på Goliat.

HER KAN DU LESE MER OM GOLIAT-SKANDALEN

Eni

Tidligere er det kjent at varmekablene på Goliat-plattformen som skal holde gangveier isfrie, har vært feildimensjonerte. Dette har ført til at varmen har ført til oppsprekkinger i belegget.

Nå skriver Petroleumstilsynet at dette utgjør en en sikkerhetsrisiko og sprekkene kan fungere som «snublekanter». Eni har noen steder hvor det er sprekker lagt på metallplater, men Ptil mener disse kan blåse bort ved sterk vind.

Eni jobber fortsatt med å finne en løsning på problemet.

Påpekt tidligere også

Et av hovedproblemene til Eni i Goliat-skandalen, er at selskapet tidligere har registrert avvik og feil som utbedret og lukkede saker, uten at forhold er utbedret. Igjen påpeker Petroleumstilsynet at Enis oppfølging er mangelfull:

«Flere av forholdene er avdekket i tidligere tilsyn og gransking. Noen av forholdene er også omfattet av pålegg gitt tidligere, slår Ptil fast.

I Aftenbladets omfattende gjennomgang av Goliat-skandalen våren 2018, kom det fram at Eni var klar over at feil og mangler bare ble slettet fra systemene før plattformen seilte fra Sør-Korea i 2015.

Jon Ingemundsen

Dette er problematikk som har fortsatt på Goliat etter at plattformen ble satt i produksjon i 2016. Flere forhold tilsynet tidligere har påpekt, og som Eni har gitt beskjed om skulle utbedres, er ikke blitt fulgt opp. Mangler blir registrert som lukket, uten at de er ordnet opp i.

I fjor høst ble det også avdekket at Eni løy om feil og mangler ved Goliat-plattformen.

Denne gang må Ptil igjen konstatere at noen av forholdene som ble avdekket under tilsynet i slutten av mai, også er omfattet av pålegg gitt tidligere.

Sju avvik

Her er avvikene som Ptil har registrert i Enis styring av beredskap på Goliat, inkludert gransking og tidligere tilsyn med logistikk og arbeidstakermedvirkning:

Manglende beskrivelse av krav til kompetanse og ansvarslinjer for personell involvert i kran- og løfteoperasjoner.

Mangelfull prosedyre for sakkyndig virksomhet.

Mangelfull dokumentasjon på utstyr brukt til lossing.

Mangelfulle risikovurderinger.

Mangelfull kompetanse og opplæring av personell.

Spreker og krakeleringer i evakueringsveier.

Mangler ved skilting og merking av evakueringsveier i ute. og inneområdene, samt mangler ved skilting av støy.

Forebdringspunkter er:

Feilbruk av løfteutstyr - under befaring ble det observert tilfeller av feil rigging som innbefattet bruk av flatflettede ståltaustropper.

Oppfølging og kontroll av stillas i bruk - Det ble ved befaring påvist mangler ved to stillas som var i bruk.

Mangler ved radiokommunikasjonsutstyr for brannlag.

Mangelfull trening og øvelse på alternative mønstringssteder.

Mangelfull informasjon ved endring av beredskapsfunksjoner underveis i offshoreperioden.

Ved utgangen av 2018 skal fusjonen mellom Eni Norge AS og Point Resources være ferdigstilt. Det nye selskapet får navnet Vår Energi. Eni har nå fått frist til