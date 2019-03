Unge med Equinor-protest i Australia

Sist fredag streiket også australske unge for klimaet. En av hovedparolene i Perth var rettet mot Equinor og selskapets planer om å bore etter olje i Australbukta, skriver TV2.

Kathryn Dyball er marinebiolog og var med på demonstrasjonen. Hun forteller til Aftenbladet at klimamarsjen samlet rundt 3000 personer i byen vest i landet. Hovedbudskapene var at selskapet Adani må stoppe utvinning av kull fordi det truer Great Barrier Reef, verdens største korralrev, at Equinors planer om oljeutvinning i Australbukta må stoppes, at det ingen nye fossile prosjekt må godkjennes og at Australia skal være fullt ut basert på fornybar energi til 2030.

– Vi vil ikke ha Equinor her. De trodde sitt dårlige rykte ville endres ved å bytte navn fra Statoil, men det hjelper ikke, sier Dyball til TV2.

Privat

Truede arter og turisme

Equinor har vært til stede i Australia siden 2013 og har to letelisenser i Australbukta (The Great Australian Bight). Selskapet mener at området kan være en av Australias største oljeområder, men planene har ført til omfattende protester. I februar offentliggjorde selskapet sin miljøplan for oljeleting. Equinor mener området er mindre krevende enn selskapet er vant med fra hjemlige trakter på norsk sokkel og at det er mulig å bore i Australbukta uten for stor risiko.

Men mottakelsen har ikke vært uten motstand. NRK har tidligere vist til at 15 bystyrer langs kysten har sagt at de er i mot oljeboring i matfatet sitt. Her finnes den største fiskeflåten på den sørlige halvkule og noen av de største turistattraksjonene i Australia. Australbukta er også fødested for den truede sørlige retthvalen og australske sjøløver.

Likevel finnes det også ordfører langs kysten som ønsker Equinor velkommen og oljeboring i bukta har støtte fra federale myndigheter, skriver NRK.

– Er åpnet

Talsperson Erik Haaland i Equinor sier til TV2 at de vil ha en god dialog med unge i Australia.

– Dette er en sak som har engasjert mange i Australia, og det er bra med et stort engasjement for en viktig sak som klima. I Equinor deler vi samme bekymring for klimaet og vi jobber målrettet for å investere i fornybar energi, sier Haaland.

Equinor vil nå lytte til kommentarene som kommer inn.

– Samtidig er dette et område som er åpnet for oljeboring, myndighetene har tildelt oss en lisens og det har vært en demokratisk prosess i forkant. Nå har vi laget et utkast til vår miljøplan. Til slutt er det opp til australske myndigheter, sier Haaland til TV2.

