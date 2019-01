Oljepolitikk: Ap vil utfordre leterefusjonsordningen - skaper usikkerhet for hele oljebransjen, hevder Frp og Høyre

– Det er særdeles oppsiktsvekkende at Ap går ut med dette. Vi har sett det før fra SV og MDG og en del ungdomspartier. Men de har en mer genuin interesse av å kutte utslipp og gjøre det i et klimaperspektiv. Det som Ap gjør nå er å skape usikkerhet om rammevilkårene for hele oljebransjen, sier Terje Halleland i Frp til Aftenbladet.

I Klassekampen torsdag sa Espen Barth Eide, klimapolitisk talsperson i Ap, at han ikke vil frede oljepolitikken. Han vil ha en diskusjon om den oljepolitikken vi har hatt til nå er den riktige framover.

Fakta: Leterefusjonsordningen Staten dekker 78 prosent av selskapers letekostnader på sokkelen. Dette skal oppmuntre til oljeleting og senker inngangsbilletten for mindre selskaper, men påfører også staten risiko. Selskap som finner olje, må betale tilbake 78 prosent til staten.

Vil ikke ha frikort

Barth Eide mener Norge må forberede seg på at oljens andel av rikdommen blir mye lavere i framtiden.

– Vi kan komme dit ved å slutte å produsere, og det mener ikke jeg, eller ved at vi ser skriften på veggen; at etterspørselen ikke vil være der. Det jeg sier som er forskjellig fra bransjens varmeste forsvarere, er at de ikke kan kjøpe seg frikort mot enhver endring i framtiden. Og framtiden kan komme fortere enn mange har skjønt, sier Barth Eide til Klassekampoen.

Terje Halleland på sin side påpeker at leterefusjonsordningen er en viktig brikke i petroleumspolitikken.

– Når store selskap trekker seg ut fra norsk sokkel, gjør leterefusjonsordningen det attraktivt for mindre selskap å være i Norge med større muligheter for avkastning. Dette viser at systemet fungerer. Vi har skapt en markedskonkurranse der de mindre selskapene kan være med, sier Halleland.

– Ut fra et langsiktig klimaperspektiv, kan vi da ha en ordning og politikk som står på stedet hvil, uten at dette diskuteres?

–At vi har en ordning som gjør det attraktivt å hente olje på norsk sokkel er viktig. Å ta hensyn til klima og klimarisiko er viktig, men det blir gjort i dag. Ingen starter på feltutbygging uten de ser på muligheter for at dette skal gå i pluss, sier Halleland.

Peter Mydske

Halleland får støtte av Stefan Heggelund i Høye. Til Aftenbladet sier Heggelund at Barth Eide skaper usikkerhet for rammevilkårene i norsk petroleumspolitikk, men hevder også at Barth Eide holder LO for narr når han tidligere har sagt at han er opptatt av forutsigbarhet for oljeindustrien.

– Nå ser vi hva Barth Eide egentlig mener, og igjen skapes det usikkerhet rundt forutsigbarheten i oljepolitikken. Leterefusjonsordningen er viktig for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel. Den bidrar til dynamikk og skaper konkurranse, den er en vesentlig del av rammevilkårene, sier Heggelund.

– Er det ikke viktig å diskutere om dagens politikk er den riktige for omstillingen vi må gjennom?

– Vi skal stille strenge krav på norsk sokkel. Men hvis vi skal komme gjennom den nødvendige omstillingen, må oljeselskapene ha inntekter. Det er ingen grunn til å diskutere leterefusjonsordningen. Norge tjener penger på ordningen, det er ingen subsidie, slik noen hevder. Ordningen hindrer heller ikke omstilling i petroleumsnæringen, sier Heggelund.

Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Glede i SV

Lars Haltbrekken i SV er glad for de nye tonene fra Arbeiderpartiet. Han er spent på om Ap følger opp dette i praksis slik at debatten om leterefusjonsordningen blir mer enn ros til ungdomspartiene for at de utfordrer oljenæringen.

– Vi mener at leterefusjonsordningen bør avskaffes. I tillegg må det gjøres noe med friinntekten til oljeindustrien. I dag tar det norske felleskapet en stor del av den økonomiske risikoen ved ny oljevirksomhet. Nå er vi kanskje vitne til at vi har satt i gang det første oljefeltet som er lønnsomt for oljeindustrien, men ulønnsomt for det norske folk. Jeg tenker da på Goliat, hvor Olje- og energidepartementet ikke en gang kan svare på når eller om Goliat blir lønnsomt, understreker Haltbrekken.

– Hva med arbeidsplassene denne industrien skaper?

– Vi mener at det allerede er funnet for mye fossil energi, også olje og gass enn det vi kan bruke. Vi kan ikke opprettholde denne næringen for all framtid, men må bruke penger på å omstille oss til framtiden. Verftsindustrien må omstilles fra oljeindustri til fornybar, for eksempel innenfor grønn skipsfart og offshore vindkraft. Her vil vi ha behov for mange arbeidsplasser, sier Haltbrekken som lover å utfordre Ap i Stortinget med konkrete forslag for å se om Ap virkelig mener at det må endres kurs i oljepolitikken.

Haltbrekken minner om at KrF i fjor høst ville gjøre noe med petroleumsskatteregime uten at det ble nevnt i den nye regjeringsplattformen.

– I Klimarisikoutvalgets rapport står det at oljefelt skal stresstestes. I Jeløya-erklæringen står det at regjeringen skal følge innstillingen til klimarisikoutvalget, mens den nye regjeringen sier at regjeringen skal vurdere å følge opp klimarisikoutvalget. Jeg frykter at den nye regjeringen svekker klimapolitikken, sier Haltbrekken.