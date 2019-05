Equinor-sjefene fikk lønnshopp: - På tide vi ansatte får litt mer

– Nå er det på tide at vi ansatte får litt mer. Det handler om å fordele verdiskapningen, sier konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige i Safe/YS til Aftenbladet.

– 15 prosent til sjefene

Equinors eiere får 13 prosent økt utbytte. Det bestemte generalforsamlingen onsdag. Ifølge selskapets årsrapport for 2018, som rapporterer om lederlønninger og lønnstrategi, ble også lederne i selskapet tilgodesett med solide lønnshopp.

– Topplederne fikk i snitt 15 prosent mer, noen opp mot 30 prosent mer. Eierne 13 prosent. Så ligger det forslag om cirka 3 prosent til de ansatte. Det synes vi er for lite. Dette handler om å fordele verdiskapning. Når det går godt så er det på tide å få litt mer. Vi har hatt negativ kjøpekraftutvikling i tre år. I fjor var det omtrent i balanse, sier konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige i fagforeningen Safe/YS i Equinor.

– Har dere fått noen forklaring på forskjellene?

– Nei, ikke mer enn det som er redegjort for i årsmeldingen. Nå skal vi ha en intern dialog om dette i ukene som kommer. Så kommer det ordinære lønnsoppgjøret etterpå, sier Teige.

Eldar Sætre tjente 16,8 millioner i fjor

Jarle Aasland

Sætre: - Ikke lønnsledende

Konsernsjef Eldar Sætre kommenterer egentlig aldri på lønn, men gjør et unntak. Han viser til styreformannens redegjørelse for ledernes lønnsutvikling.

– Utgangspunktet er at vi skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, i ulike markeder. Økningen i min grunnlønn var i tråd med lønnsoppgjøret for alle ansatte i selskapet, sier Sætre.

Equinor leverte veldig gode resultater i 2018, bedre enn konkurrenter selskapet sammenligner seg med.

– Derfor får vi høyere bonus både for ansatte generelt og ledere. Ledere har en høyere andel variabel lønn noen som gjør at deres lønn kan gå mer opp når resultatet er bra og tilsvarende mer ned når resultatet er dårligere, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor.

Navn Fagområde Lønn Eldar Sætre Konsernsjef 16 800 000,00 kr Pål Eitrheim Nye energiløsninger 2 400 000,00 kr Anders Opedal Teknologi, prosjekter og boring 3 500 000,00 kr Hans Jakob Hegge Finans 4 000 000,00 kr Jens Økland Markedsføring, midtstrøm og prosessering 4 100 000,00 kr John Knight Strategi 5 800 000,00 kr Tim Dodson Leting 6 600 000,00 kr Jannicke Nilsson Sikker og effektiv drift 6 700 000,00 kr Al Cook Strategi 7 000 000,00 kr Arne Sigve Nylund Norsk sokkel 7 100 000,00 kr Lars Christian Bacher Finans 7 100 000,00 kr Irene Rummelhof Markedsføring, midtstrøm og prosessering 7 300 000,00 kr Margareth Øvrum Brasil 7 400 000,00 kr Torgrim Reitan Internasjonalt 8 600 000,00 kr

Teige minner om at fagforeningene bransjen nylig sa samlet nei til et oppgjør på 3,2 prosent i et møte arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Men det er mange tusen, på individuell avlønning eller intern tariffavtale, som ikke er knyttet til dette oppgjøret. Så derfor har en interne oppgjør etterpå, samtidig som en sluttforhandler, sier Teige.

Og siden Equinor er sentralt medlem i Norsk olje og gass, frykter Teige at dette er linjen også hans arbeidsgiver vil legge seg på i interne forhandlinger.

– Lederne kan streike

Fagforeningen Lederne har avtalt mekling med Norsk olje og gass mandag 3. juni. I årets såkalte mellomoppgjør er det kun Lederne som kan gå ut i streik.

– Lederne har gått hardt ut, så jeg tror det kan bli streik. Men det blir spennende å se, sier Teige.

De såkalte frontfagene, konkurranseutsatt industri i privat sektor, forhandlet først. 1. april ble de enig om 3,2 prosent lønnsvekst for arbeidstakerne.

Onsdag kveld var årets forhandlinger for mer lønn for ansatte innen oljeservice ferdige. Resultatet ble 19.700 kroner, i tillegg til økning av natttillegg (tre kroner) og helligdagstillegg (50 kroner).

Mens Industri Energi sa seg tålig fornøyd, ble ikke Safe enig med arbeidsgiverforeningen Norsk olje og gass. Likevel blir siste tilbud fra arbeidsgiverne gjeldende, siden årets oppgjør er et samordnet oppgjør uten konfliktrett