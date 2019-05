Norske surfere samlet seg i protest mot Equinor foran Operaen

Søndag samlet surfere og miljøaktivister seg for en svært utradisjonell protest i norsk sammenheng. Det er et sjeldent syn så dypt inne i Oslofjorden.

– Oppmøtet her sier noe om den voksende motstanden også her i Norge, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.

Protesten er mot Equinor, det statsdominerte oljeselskapet som planlegger å lete etter olje i Australbukta, havområdet rett sør for Australia.

Equinor er blitt møtt med store protester både lokalt og internasjonalt, som mener at det naturskjønne området er for sårbart for oljeleting.

Fakta: Equinors oljeplaner i Australbukta Equinor ble i juni 2017 tildelt to letelisenser for 12.000 kvadratkilometer i Australbukta. Equinor skal bore en letebrønn, Stromolo-1, 372 kilometer sør for kysten av Sør-Australia. Boringen skal skje på rundt 2.200 meter. I april offentliggjorde Equinor miljøplanen for prosjektet, hvor det blant annet kom frem at «worst case»-scenarioet var at en oljelekkasje kan ramme hele sørkysten av Australia helt til nord for Sydney. Equinor fikk over 32.000 tilbakemeldinger på miljøplanen under en åpen høringsperiode på 30 dager. Australias petroleumstilsyn NOPSEMA må godkjenne planen før oljeletingen kan starte. Planen er å starte oljeboring ved årsskiftet 2020/2021. Miljøorganisasjoner er redde for at en oljelekkasje eller en ulykke kan få katastrofale følger for den sårbare naturen. BP var interessert i lisensene, men trakk seg fordi de mente at prosjektet var for risikabelt. I tillegg til at oljesøl kan ramme opptil 750 kilometer langs Australias kyst, kan det også forstyrre hvalbestanden. Ifølge Equinor vet de ikke om det finnes olje i området de skal bore. Fakta: Equinor / NTB

«Padler ut» mot Equinor

Først klasker surfebrettene forsiktig ut i Oslofjorden. Så kaster surferne seg etter, en etter en, i det iskalde vannet. Men solen skinner, og surferne har tykke våtdrakter, så de fryser ikke.

De siste månedene har surfere arrangert en rekke slike protester flere steder i verden, men dette er den første foran Operaen. Lørdag var det en mindre markering i Stavanger.

– For meg oppleves den planlagte oljeletingen som galskap fra både et merkevare- og et økonomisk synspunkt, ettersom Equinor som alle andre raskere må omstille fra fossilt til fornybar energi. Og det er en fornærmelse mot alle oss som etterlyser handling når det gjelder klimaendringene og med tanke på forpliktelsene vi må møte i Parisavtalen, sier Pleym.

I Australia har protestene pågått i lang tid, også før Equinor «tok over» letelisensene for to år siden. Ifølge miljøorganisasjonen The Wilderness Society har over 50.000 personer deltatt i demonstrasjoner over hele Australia de siste ukene. 17 bystyrer langs sørkysten har vedtatt at de er imot, ifølge organisasjonen Great Australian Bight Alliance.

Jess Lerch, lederen i The Wilderness Society er i Norge for å delta på Equinors generalforsamling den kommende uken.

– Det gjør meg ydmyk å se alt engasjementet her i Norge også, og det er utrolig å være her. Jeg gleder meg til å komme tilbake til Australia og fortelle om engasjementet her oppe, sier Lerch.

– Hvor sannsynlig tror du det er at Equinor kommer til å gi etter for presset?

– Jeg tror spørsmålet er når og hvordan. Det australske folket kommer ikke til å la dette fortsette. Spørsmålet er bare hvor mye som skal til og hvor lang tid det kommer til å ta, sier Lerch.

Merker pågangen

Jone Stangeland er leder i Equinor Australia. Han sier at de har merket pågangen fra demonstrantene.

– Jeg mener det er viktig å være ærlig og si at det har vært mye oppmerksomhet rundt denne typen motstand, og det merkes. Men vi opplever også å ha stor støtte fra myndighetene nasjonalt og regionalt, og næringslivet har også vist stor interesse.

Brønner på over 1000 meter dybde regnes som dypvannsbrønner, og selskapet har boret rundt 60–70 av disse. Men Stangeland sier at det ikke er så ulik risiko på en brønn som 1200 meter dyp og en som er 2200 dyp, som den i Australbukta.

– På det meste har vi boret brønner som er 2800–2900 meter dype.

Mektige støttespillere

Tidligere denne uker skrev blant andre milliardæren Richard Branson, dronning Noor av Jordan og den kjente dyreverneren og antropologen Jane Goodall under på et åpent brev sendt av Greenpeace. Der argumenterer de for at Australbukta er et svært sårbart havmiljø med mer unikt biomangfold enn Great Barrier Reef, som er verdens største korallrev. Australbukta er blant annet et svært viktig naturreservat for hvaler, ifølge Greenpeace.

Også tre nobelprisvinnere har skrevet under det åpne brevet til Equinor, og en nærmest samlet surfeelite har engasjert seg i kampen mot selskapet. Flere av dem har en følgerskare i millionklassen.

Også Visit Norway har mottatt store protester, basert på at også de er eid av staten.

Equinor: «Ekstremt lav» risiko for oljesøl

Equinor har gjort grundige forundersøkelser og mener at risikoen for oljeutslipp er ekstremt lav.

Selskapet føler seg trygge på å kunne bore på en sikker og forsvarlig måte, opplyser Stangeland i Equinor Australia.

– Det er blitt brukt som et argument at forholdene i Australbukta er spesielt krevende. Men vi har gjort målinger på blant annet vind- og bølgeforhold og forholdene er veldig like de vi allerede er vant til fra Canada, Norskehavet og Nordsjøen.

I miljøplanen viser Equinor til et «worst case»-scenario der en rekke oljelekkasjer samlet kan ramme hele sørkysten av Australia og helt opp til nord for Sydney. Dette scenarioet er blitt brukt for alt det er verdt av aktivister.

Equinor opplyser til NTB at 100 ulike og verst tenkelige utfall er lagt sammen uten at noen tiltak gjøres for å stanse det i over hundre dager, og understreker at et slikt scenario er utenkelig.