Seadrill-opptur på stigende oljepris

Tirsdag kveld ble det klart at Seadrills redningsplan ble godkjent av domstolen i Houston. Riggkjempen har vært under amerikansk konkursbeskyttelse siden september i fjor. Nå har selskapet fått støtte for hvordan gjelden i mangemilliarderklassen skal håndteres, etter at avtalen med over 40 banker og andre kreditorer ble klar.

Administrerende direktør Anton Dibowitz sier til Reuters at han er glad for å ha dette på plass.

– Denne bekreftelsen var det viktigste målet i prosessen. Nå må vi iverksette planen i løpet av 60 til 90 dager. Selvsagt vil vi gjerne gjøre det så raskt som mulig, sier Dibowitz.

John Fredriksen vil fortsatt være hovedeier i «nye» Seadrill, med i underkant av 30 prosent av aksjene. Tidligere eide han 24 prosent.

Seadrill planlegger også tettere samarbeid med andre oljeserviceselskap, blant annet verdens største - Schlumberger. Selskapene samarbeider allerede i India om å tilby boretjenester, skriver Reuters. Det er også klart at Stavanger-mannen Kjell-Erik Østdahl går inn i Seadrill-styret som uavhengig representant – og han har nettopp bakgrunn fra Seadrill som direktør.

Dibowitz mener Seadrill nå har fundamentet selskapet trenger for å være med på en ny opptur.

– Vi tror helt klart at markedet for borerigger vil være tilbake i løpet av de neste fem årene, sier han.

Samtidig som Seadrill fikk godkjent sin redningsplan, stiger oljeprisen videre. Torsdag morgen nærmer den seg 74 dollar for ett fat nordsjøolje. Det er det høyeste nivået siden november 2014 – da oljeprisen var på full fart ned fra over 100 dollar og oljebransjen begynte å skjelve for alvor.

Reuters skriver at Saudi Arabia nå ønsker å se oljeprisen stige over 80 dollar og nærme seg 100. Dermed tyder alt på at Opec-landenes kutt i produksjonen blir videreført. I tillegg er det forventet at USA vil gjeninnføre sanksjoner mot Opec-landet Iran, noe som vil gi enda mindre oljeproduksjon. Når det så kommer meldinger om at oljelagrene i USA faller, kan det tyde på at oljeprisen kommer til å stige ytterligere.