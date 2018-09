«Verdens smarteste» bygg ligger på Sola

Mellom gravemaskiner og bygningsarbeidere har et glass- og solcellebelagt bygg vokst fram ved Sola lufthavn de siste årene. Mandag står det endelig klart for innflytning, bygget som Atea mener skal bli «verdens smarteste».

– Jeg er ikke helt sikker på hvordan man måler hvor «smart» et bygg er, men vi kommer til å bli smartere enn det som per i dag er ansett som det smarteste - the Edge i Amsterdam, hvor revisjonsselskapet Deloitte holder til. Det er dem vi måler oss mot og som vi har potensial til å gå forbi, sier Ateas Stavanger-direktør Espen Riska.

Kontorene IT-spesialistene skal flytte inn i er som tatt fra en utopisk arbeidsplass: Sensorer har til enhver tid kontroll på hvem som er hvor og teller hvor mange som oppholder seg i bygget. Alle funksjoner er trådløse, og de 3D-printede lampene styres fra mobilen og er programmert til å følge dagslyset. Ventilasjonen kommer ikke fra rør, men fra gulvet og fire energibrønner 250 meter ned i jorden.

Fakta: Atea Norge – Spesialiserer seg innen IT-infrastruktur og har store offentlige institusjoner som politiet, helseomsorgen og skoler på kundelisten. – Atea finnes i syv land i Norden og Baltikum, og har cirka 6.900 ansatte. – Konsernet hadde en omsetning på 32,4 milliarder kroner i 2017 og er notert på Oslo Børs.

Nærhet til flyplassen bød på problemer

Arbeidsplassen skal være fleksibel og variert. På Sola-kontoret til Atea skal det jobbe 165 ansatte, og selskapet ønsker seg opptil 20 flere innen 2019. Likevel er det ikke plass til så mange, blant annet fordi mange av de ansatte ofte er ute hos kundene. Egentlig skulle Atea flyttet inn i fjor høst, men slik ble det ikke. Statens flyplass-selskap Avinor skrinla Ateas planer om å ha skarpe kanter, da disse kunne skape turbulens under inn- og utflyvninger. Bygget kunne ikke være høyere enn landskapet bak. Størrelsen og lysstyrken på de digitale skiltene på utsiden måtte også bli betraktelig forminsket.

– Vi har absolutt merket at vi ligger nærme flyplassen, sier prosjektleder Asle Nordvik i Atea.

Atea er også klare på at det vil ta lang tid før selskapet vil tjene penger på huset.

– Men det er innholdet i huset vi skal selge, som forhåpentligvis vil gi avkastning etter hvert. Vi kaller det et levende laboratorium, hvor vi tester på oss selv det vi ønsker å selge til kundene våre, sier direktør Riska.

Tydelig miljøprofil

I «smart» inngår bærekraftige løsninger. Atea skal ha elbiler og elsykler tilgjengelig for de ansatte. En kokk skal lage mat fra bunnen av og aktivt jobbe for å redusere matsvinn. Energibrønner, varmepumper og fortreningsventilasjon skal sørge for at kun 4 kilowatt må til for å varme opp hele bygget - det tilsvarer fire panelovner i en standard enebolig. Er det få ansatte på jobb grunnet ferieavvikling eller arrangementer, har Atea mulighet til å «skru av» en hel etasje for å spare energi.

– Infrastrukturen i bygget er på plass. Nå er alt lagt til rette for at dette huset kan bli smartere og smartere, sier prosjektleder Nordvik.

De ansatte, som for tiden har hjemmekontor etter at Ateas leieavtale i Jåttåvågen gikk ut tidligere denne uken, kan vente seg en ordentlig - og helt sikkert smart - åpningsfest i november sammen med kunder, partnere, leverandører og venner.

