Pengene renner inn for Equinor

Når Equinor selv beskriver resulatetene for tredje kvartal, bruker de «sterkt». Det såkalte justerte driftsresultatet - justert for engangshendelser - ender på 4,8 milliarder dollar (39,8 milliarder kroner).

Det er mer enn 20 milliarder kroner opp fra samme periode i fjor - og nesten 35 milliarder kroner mer enn i 2016.

Samtidig har Equinor brukt penger på å betale ned gjeld.

- Med god drift og produksjonseffektivitet leverte vi sterke resultater og kontantstrøm fra alle segmenter. Vi har fortsatt å styrke balansen, og har redusert gjeldsgraden til 25,7 prosent dette kvartalet, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor i en melding.

Forrige rapporterte gjeldstall var 27,2 prosent.

Sætre viser til at selskapet fortsetter kampen mot utgiftene - investeringene i år kommer til å ende på rundt ti milliarder dollar - rundt 83 milliarder kroner.

– Vi har oppnådd betydelige kostnadsforbedringer de siste årene, og leverer derfor høyere verdiskapning ved høyere priser. Vi vil styrke vår konkurranseposisjon ytterligere gjennom fortsatt sterkt kostnadsfokus. Som følge av kapitaldisiplin og effektiv prosjektgjennomføring, kan vi redusere investeringsprognosene for 2018 til om lag 10 milliarder dollar, sier Sætre.

At driftsresultatet blir høyere enn de foregående årene skyldes særlige høyere priser for både olje og gass. I tillegg bidrar høy produksjon, melder Equinor. For samtidig som Sætre vektlegger kostnadsforbedringer, må han også se at kostnadene knyttet til drift og administrasjon øker sammenlignet med samme periode i fjor. Dette forklares med flere revisjonsstanser - altså stans av produksjon på felt for vedlikehold - og forberedelser for oppstart av nye felt.

Samtidig endte produksjonen i tredje kvartal med et snitt på 2,066 millioner fat oljeekvivalenter per dag - altså totalproduksjonen av olje og gass omregenet til antall oljefat etter energimengde. Det er en økning på én prosent fra samme periode i fjor. Endringen forklares med oppstart av nye felt, kjøp av ny feltproduksjon og flere brønner i produksjon. Samtidig trekker høyt vedlikehold ned produksjonen.