Norsk Industri: Forventer store oppdrag til leverandørene

Statoils gode årsresultat for 2017 viser også at den norske oljeindustrien sammen har lykkes i kostnadsreduksjonene. Nå forventer Jan T. Narvestad i Norsk Industri at norske leverandører vil få en betydelig andel av nye kontraktstildelinger.