Oljefondet fortsatt tungt inne i kull: – Helt håpløst

Stortinget satte i fjor krav om at Oljefondet skulle kutte investeringer i kullverstinger. Fra 2018 til 2019 økte imidlertid kullinvesteringene med rundt 7 milliarder kroner.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender er kritisk til at Oljefondet fortsatt er tungt inne i store kullselskaper. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Tor Gunnar Tollaksen Journalist

I et klimaperspektiv har olje- og gassindustriens lenge anført at verden først og fremst må kutte ned på kullforbruket – og aller helst, i europeisk sammenheng, å erstatte kull med gass.

I 2019 vedtok Stortinget krav om at Oljefondet skulle kvitte seg med investeringer i selskaper med en kullutvinning på over 20 millioner tonn per år.

Etter dette kravet, skriver E24 at Framtiden i våre hender gikk gjennom Oljefondets investeringslister for å finne ut om hvordan det gikk med investeringene i store kullselskaper.

Ifølge Framtiden i våre hender bryter flere av Oljefondets investeringer fortsatt med kriteriene som Stortinget satte.

– Det er helt håpløst at Oljefondet fortsatt er inne i noen av verdens største kullselskaper, sier leder Anna Bakken Riise i Framtiden i våre hender til E24.

Gjennomgangen som Framtiden i våre hender har gjort viser at eierskapet i enkelte selskap er redusert, mens den i andre er økt markant.

– Da Stortinget vedtok å utelukke kullselskaper i 2015, så var intensjonen å få kull ut av oljefondet. Men siden vi de siste årene har sett at fondet fortsatt var investert i noen store kullselskaper, vedtok Stortinget i fjor å stramme inn kullkriteriet ytterligere, forklarer Riise.

Til E24 forklarer sentralbanksjef Øystein Olsen og Oljefondets leder Yngve Slyngstad at det tar tid å selge seg ned i kullbransjen.

– Her er det Stortinget og regjeringen som bestemmer kriteriene for dette, og så kommer dette gjennom mandatet til Norges Bank, og så har hovedstyret gjort nødvendige vedtak når det gjelder gjennomføring av de tilpasningene som vil måtte skje, sier Olsen.

– Hvis du ser av beholdningstallene så kan du sikkert gjette på at vi har begynt på prosessen, men er langt fra ferdig, sier Slyngstad som også legger til at det er såpass store selskaper det er snakk om, og store beholdninger, at det tar lengre tid enn det ville gjort på en del andre uttrekk.