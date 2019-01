Equinor og Telenor nekter ansatte å ta ut bonuspoeng på privatreiser

1. januar ble det innført nye innrapporteringsregler for bruk av bonuspoeng, som forplikter arbeidsgivere til å skatteinnberette de ansattes bonusbruk.

Men stadig flere selskaper omgår byråkratiet med innberetning ved å nekte de ansatte bonuspoeng på private reiser, sier sjef Bernt Roger Eliassen i reisebyråkonsernet BCD Travels, til avisen.

– Jeg vil anslå at 70 til 80 prosent av bedriftskundene vi har snakket med så langt har valgt å forby privat bruk av bonuspoeng opptjent på jobbreiser, sier han.

Equinor og Telenor, som til sammen har 40.000 ansatte, er blant selskapene som har innført en slik regel for sine ansatte.

– Det er den enkelte ansatte som har ansvar for å holde oversikt over egne bonuspoeng og sikre at de ikke tar ut bonuspoeng opptjent på forretningsreise, til private formål, sier pressetalsmann Bård Glad Pedersen i Equinor.