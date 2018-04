Eksperter klar for mer Statoil-jubel

Da Statoil la fram regnskapet for 2017 i februar, viste det at året ble det beste siden 2014. Oljeselskapet slo også analytikernes forventninger. Ekspertene som følger Statoil tettest har nå lagt fram hva de tror om de resultatene for de tre første månedene i 2018. De 27 analytikerne som har svart, tror at Statoil vil fortsette framgangen, om enn ikke like mye.

For der første kvartal i 2017 ga et justert resultat før skatt som var dobbelt så bra som året før, er økningen nå på 39 prosent: Fra 3,3 milliarder dollar (25,6 mrd. kroner) til 4,6 milliarder (35,8 mrd. kroner).

Første kvartal i 2018 ligger dermed an til å bli det beste siden 2014. Da endte justert resultat på 46 milliarder kroner. 2012 var enda bedre, med 59,2 milliarder kroner.

På den tiden var Statoil vant med en oljepris på over 100 dollar for ett fat. Snittprisen i første kvartal 2012 var på 646 kroner og i 2014 på 604. I de tre første månedene i 2018 lå snittet på 479 kroner.

2017 ga et årsresultat på 97,2 milliarder kroner. Konsernsjef Eldar Sætre var godt fornøyd, men må fortsatt se at toppåret 2012 var nesten 100 milliarder kroner bedre. På spørsmål om Statoil vil nå slike høyder igjen, mente Sætre det var grunn til å ta en ting om gangen.

– Dette er et veldig bra resultat, og vi hadde en oljepris på 54 dollar per fat. Og får vi en oljepris på 70 dollar per fat de nærmeste tre årene, så vil det gi en veldig sterk kontantstrøm som vil styrke lønnsomheten til selskapet, sa Statoil-sjefen.