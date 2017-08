– Det har alltid gått et skille mellom Østlandet og kysten i oljepolitikken

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen sa under en debatt i Arendal i forrige uke at det er på sin plass å ha en løpende diskusjon om hvor stor risiko staten faktisk skal ta i letefasen, ifølge Aftenposten.

Blant dem som reagerte på uttalelsen var stortingskandidat Leif Sande fra Ap i Hordaland. Han har femteplassen på listen, og håper på stortingsplass.

– Jeg fikk helt bakoversveis, sier Sande, som gikk av som forbundsleder i Industri Energi i april.

Ap-opprydning

– Men det er ryddet opp i dette nå. Ap står fast på oljepolitikken. Det er ingenting i våre vedtak fra landsmøtet eller andre steder det står at vi skal rote med leterefusjonsordningen. Så hvis noen foreslår det, vil det bli mange protester, legger han til i en kommentar til Aftenbladet.

GJESTEKOMMENTAR: Avvikling av all olje- og gassverksemd innan 15 år er ein dyr og dårleg idé.

Fakta: Leterefusjonsordningen I dag dekker staten 78 prosent av kostnadene til selskaper som leter etter olje uten å gå med overskudd. Pengene får de gjennom den såkalte leterefusjonsordningen fra 2005. Dermed tar staten mesteparten av risikoen for selskapene. Staten brukte 70 milliarder på dette fra 2013 til 2016, ifølge Finansdepartementet. I den andre enden tar staten inn en svært høy skatt på overskudd fra oljen og gassen selskapene henter ut.

Oljekonflikt øst-vest

Fagforeningsprofilen som har hele 32 år bak seg som frontmann for oljearbeideres rettigheter, er ikke overrasket over at det synes å gå et skille mellom øst og vest i synet på framtiden til norsk oljeindustri, også innenfor samme parti.

– Du ser en konflikt mellom Østlandet og kyststripen i mange saker, ikke bare i forhold til oljevirksomheten. Det er langs kyststripen verdiskapningen skjer, innen fisk, vannkraft og olje og gass. I Oslo finner en handelsstanden og bankene, sier Sande.

Ap: Oljepolitikken står støtt

En kjempe trer av: – Deler av norsk oljepolitikk har feilet

Konflikten sentrum-periferi finnes i alle land og alle politiske partier, mener Ap-politikeren.

– Det er mange som ikke ser verdien av industrien så tydelig som vi som bor midt oppi den, og det er ikke så rart. Slik har det vært i uminnelige tider, sier Sande.

Ap-politikeren siterer «oljeunge» Aslak Sira Myhre når han skal illustrere hvor viktig oljeindustrien er langs oljekysten.

– Vi sjekker oljeprisen hver dag for å forsikre oss om at vi har jobb og inntekt framover, sier Sande.

– Småpartiene kan glemme å stille ultimatum om nedbygging av oljå

Oljeflertallet

Det har vært bred enighet i norsk oljepolitikk, med Ap og Høyre som hovedgarantister, om å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass samtidig som staten tar en stor andel av verdiskapingen. For å oppnå dette har skattesystemet vært brukt som verktøy. Leterefusjonsordningen ble innført i 2005 for å gjøre det mer attraktivt for nye oljeselskaper på norsk sokkel.

Rekordtall for oljefondet

Anna Kvam, førstekandidat for MDG i Rogaland, oppfatter i likhet med blant andre Frp Aps ønske om å diskutere leterefusjonsordningen for oljeindustrien som et linjeskift.

I løpet av 10 år har oljeselskaper på norsk sokkel mottatt over 90 milliarder kroner i refusjon fra staten for å lete etter olje og gass, ifølge Bellona. Miljøorganisasjonen vil gjøre det mindre attraktivt å lete etter mer olje og gass, særlig i nye områder i Barentshavet og Norskehavet.

LES OGSÅ: Slik vil han stoppe subsidiering av oljeleting