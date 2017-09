Oljedirektoratets Excel-tabbe pumpet opp olje- og gassverdiene i Barentshavet

I 2012 ble det satt i gang et utredningsarbeid for å se på en åpning av områder sørøst i Barentshavet for olje- og gassvirksomhet. I forbindelse med dette, skulle Oljedirektoratet (OD) se på hva oljeselskapene kunne forvente å finne. Men da dette skulle summeres, gikk det feil, skriver Teknisk Ukeblad.

For da den totale produksjonen skulle summeres, ble summen skrevet i feil kolonne i Excel-arket. Totalsummen ble satt i kolonnen for produksjon i år 2050. Og feilen fulgte prosessen videre, skriver Teknisk Ukeblad, og havnet i konsekvensutredningen daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) leverte.

Klimasøksmål

Feilen ble først oppdaget av forsker Mads Greaker i Statistisk sentralbyrå og professor Knut Einar Rosendahl ved Handelshøyskolen NMBU i forbindelse med en rapport de lagde for Greenpeace til klimasøksmålet mot staten. Det skal opp i Oslo tingrett senere i høst, og handler nettopp opp petroleumsvirksomhet i Barentshavet etter 23. konsesjonsrunde.

Excel-tabben hos Oljedirektoratet førte til at bruttoinntektene fra olje- og gassproduksjon i dette området i Barentshavet ble fordoblet. I 2050 skulle det egentlig ikke vært noen inntekter, men ble i stedet satt til like stort som perioden 2029 til 2047. Dermed økte inntektene plutselig med over 130 milliarder kroner, skriver Teknisk Ukeblad, til rundt 270 milliarder.

Professor Rosendahl peker på med en bruttopris på 135 milliarder kroner, vil området ikke være lønnsomt å bygge ut. Inntektene vil ikke være store nok ti å betale for alle utgifter.

Innrømmer tabben

Oljedirektoratet innrømmer Excel-tabben for det lave alternativet da bruttoinntektene fra olje og gass i Barentshavet sørøst ble regnet ut. Lavt anslag skulle være rundt 133 milliarder kroner, mens høyt anslag er omlag 464 milliarder. Men ovenfor Teknisk Ukeblad svarer OD at feilen ikke har konsekvenser når verdien beregnes, fordi det her er nettotall (inntekter fratrukket utgifter) som brukes - og nettoinntektene er riktig summert i Excel-arket.

Åpningen av Barentshavet sørøst ble vedtatt i Stortinget 19. juni 2013.