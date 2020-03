Milliardoppsving for Equinor

Equinors samlede anskaffelser økte med drøyt 20 milliarder kroner i 2019.

Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet har de siste årene bidratt til arbeid norske leverandører. Foto: Jon Ingemundsen

I 2019 handlet Equinor varer og tjenester for 161, 6 milliarder kroner fra over 9000 leverandører globalt.

113 milliarder, vel 70 prosent av de samlede anskaffelsene, gikk til leverandører med norsk fakturaadresse.

Norsk andel i økning

– En konkurransedyktig leverandørindustri er svært viktig for Norge og Equinor. De siste årene har vi opplevd en jevn vekst i den norske andelen av våre samlede anskaffelser: Fra 61 prosent i 2017, til 67 prosent i 2018 og til 70 prosent i 2019.

– Dette er en anerkjennelse av det gode arbeidet norske leverandører har gjort for å svare på den tøffe omstillingen i energibransjen de siste årene, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor, i en pressemelding.

De samlede anskaffelsene fra Equinor økte fra 141,7 milliarder kroner i 2018 til 161,6 milliarder kroner i 2019.

Equimor satte fem nye felt i produksjon i fjor, blant dem var Johan Sverdrup-feltet og det klimafiendtlige tungoljefeltet Mariner på britisk sokkel.

I årene framover skriver Equinor at selskapet forventer økt aktivitet innenfor fornybart de neste årene. Slike prosjekter vil åpne nye muligheter for leverandørindustrien både i Norge og internasjonalt.

Jobber tettere

Equinor vil i tiden framover også se på nye måter å jobbe med leverandørene på. Det tas sikte på å jobbe tettere og mer integrert med leverandørene og gi leverandørene økt myndighet og ansvar.

– Framover vil vi samarbeide enda tettere med de beste leverandørene for å vise at sikkerhet, effektivitet, kvalitet og kostnader kan gå hånd i hånd. Målet vårt er å skape verdi sammen med leverandørene og finne vinn-vinn-løsninger for alle involverte, sier anskaffelsesdirektør Peggy Krantz-Underland.