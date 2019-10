Flere Equinor-plattformer får kraft fra land: - Omfatter totalt 10 felt

– Den siste tiden er vi blitt enige med våre partnere om hvordan vi skal klare å skvise ut siste rest av co₂-reduksjon på Utsirahøyden ved å koble Sleipner med tilhørende områder på kabel med kraft fra land. Avtalen vil omfatte totalt 10 felt, sier Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, til Aftenbladet.

Investeringen er i størrelsesorden 1–2 milliarder kroner.

Fra fire til 10 felt på strøm

Områdeløsningen til Utsirahøyden var opprinnelig planlagt for de fire feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog. Nå vil i tillegg ytterligere seks felt – og totalt ti felt – motta kraft fra land fra områdeløsningen: Sleipner, Gudrun, Utgard, Gungne, Sigyn og Solveig.

Avtale mellom Equinor og partnerne i området regulerer hvordan strømmen skal fordeles mellom feltene. Sleipner-feltet skal ha en back-up-løsning med gassturbin til dager med knapphet på strøm, ifølge Opedal

– Reduksjonen i co2 årlig vil være på 150 000 tonn fra Sleipner. Det tilsvarer utslipp fra 70.000-80.000 biler, sier Opedal.

5. oktober startet produksjonen på Johan Sverdrup-feltet – to måneder før planen. Utbyggingen ble 40 milliarder kroner billigere enn anslått.

Feltet skal drives med kraft fra land.

Ifølge Equinor er utslippsbesparelser fra Johan Sverdrup på mer enn 620.000 tonn CO2 hvert år, tilsvarende utslippene til mer enn 310.000 personbiler.

Utslippene blir redusert enda mer som følge av at rettighetshaverne på Johan Sverdrup-feltet senest i 2022 skal etablere en kraft-løsning for hele området rundt Johan Sverdrup:

Gina Krog tilsvarende 100.000 tonn CO2 årlig

Edvard Grieg tilsvarende 200.000 tonn CO₂ årlig

Ivar Aasen tilsvarende 100.000 tonn CO₂ årlig.

Geir Søndeland

Men nå skal altså flere installasjoner kople seg på landstrømmen.

Fakta: Sleipner-området Sleipner Øst ligger i den midtre delen av Nordsjøen. Feltet er bygd ut med Sleipner A, en integrert prosess-, bore- og boliginnretning med understell av betong. Utbyggingen omfatter også Sleipner R stigerørsinnretning, som knytter Sleipner A til rørledningene for gasstransport, og Sleipner FL flammetårn. Produksjonen startet i 1993. Feltene Sigyn, Gungne, Gudrun og Gina Krog er koblet opp mot Sleipner A. Sleipner Vest ligger i den midtre delen av Nordsjøen. Feltet er bygd ut med produksjons- og brønnhodeinnretningen Sleipner B, som fjernstyres fra Sleipner A-innretningen på Sleipner Øst. Produksjonen startet i 1996. Kilde: Norsk Petroleum

Kristian Jacobsen

– Hvordan kan dere forsvare å investere milliarder for å forsyne oljefelt med strøm fra land?

– For det første er dette et lønnsomt prosjekt som vi så en mulighet til å få våre partnere med på. Samtidig reduserer vi klimautslippene fra norsk olje og gassproduksjon. Derfor er det viktig å gjøre dette, sier Opedal.

Næringslivets NOx-fond bidrar med opptil 430 millioner kroner for å kunne realisere delelektrifiseringen av Sleipner og de tilknyttede feltene.

Partnerne i Sleipner-lisensen planlegger en endelig investeringsbeslutning i løpet av andre kvartal 2020.

– Helt fantastisk

Områdeløsningen for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet og området rundt blir nå utvidet slik at ti felt på Utsira-høyden i Nordsjøen vil få kraft fra land.

Kraftløsningen betyr en samlet utslippsreduksjon på mer enn en million tonn CO2 per år, ifølge Olje- og energidepartementet.

Disse havbunnsfeltene er inkludert i løsningen:

Sigyn (Sleipner)

Gungne (Sleipner)

Utgard (Sleipner)

Solveig (Grieg)

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) kaller løsningen helt fantastisk.

– Det er svært gledelig at tilleggskapasitet nå er lagt til rette for at enda flere felt nå får kraft fra land og at utslippsreduksjonene blir enda større. Departementet stilte krav om tilleggskapasitet på strømmen, og det har gitt noen fantastiske muligheter, sier Freiberg.

Lundin-toppsjef Kristin Færøvik sier at full elektrifisering av Edvard Grieg gir et kutt på 200.000 tonn CO2 i feltets levetid.

- Det tilsvarer om lag 100.000 personbiler bare for Edvard Grieg, sier hun.

- Vi skal stenge gassturbinene for godt når områdeløsningen er på plass. Det gleder vi oss veldig til, ikke bare av miljøhensyn, men også av hensyn til sikkerhet, drift, oppetid og driftsutgifter, sier Færøvik.

- Full elektrifisering betyr enda sikre drift og at færre blir eksponert for potensielle gasslekkasje. Høyere driftssikkerhet betyr bedre ressursutnyttelse, sier hun.