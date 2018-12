Ptil refser riggselskaper: For svake på livbåt-evakuering

I 2005 ble det avdekket mangler ved livbåter på norsk sokkel. Etterpå har næringen og tilsynsmyndighetene arbeidet for å styrke kunnskapen på området og for å bedre den tekniske tilstanden av disse båtene, skriver Petroleumstilsynet i en melding torsdag.

Tre riggselskaper og i alt 22 rigger er undersøkt i løpet av sommeren og høsten. Resultatet var nedslående. Ingen av selskapene bestod testen.

Ptil: - Et stykke igjen.

-Spørsmålet er om de kan evakuere til sjø under alle forhold. Hvis de ikke kan dokumentere at de kan, så vil jeg si de har et problem, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet (Ptil) til Aftenbladet.

– Det er blitt gjort mye for å avdekke svakheter og bedre tilstanden på livbåtene rent teknisk, og ved å få fram ny kunnskap siden 2005. Men vi ser at fortsatt er det et stykke igjen å gå, sier Midttun.

Livbåter er en viktig del av beredskapen og kan være siste utvei for å evakuere folk fra en rigg dersom en krisesituasjon oppstår. Selskapene må derfor være helt sikre på at utstyret virker. Ifølge regelverket for petroleumsindustrien skal det fastsettes såkalte ytelseskrav. Enkelt forklart kan en si at selskapene må vite hva de trenger for å evakuere og hva de har - og eventuelt om det er et gap mellom disse.

De tre selskapene har fått pålegg, som er et svært strengt og juridisk bindende krav, om å rydde opp innen utgangen av mars neste år. Da må de:

- fastsette ytelseskrav til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv

- kjenne hvilke barrierer og barriereelementer som er ute av funksjon eller er svekket

- sette i verk nødvendige tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer

Avvik i samtlige tilsyn

Ptil har ikke undersøkt hver enkelt livbåt spesielt. Men det er funnet avvik fra regelverket i samtlige tilsyn. Avviket var det samme hos både Odfjell, Maersk og Transocean: «Mangler ved etablering, verifisering, dokumentering og oppfølging av ytelseskrav som ligger til grunn for barrierefunksjonen evakuering til sjø».

– Kan det bli snakk om tilsyn med flere riggselskaper?

– Det holder vi åpent, sier Midttun.

– Kan det være et spørsmål om penger for selskapene?

– Det vet jeg ikke. Det må rederne svare på, sier Midttun.

Maersk Drilling Norge AS (Maersk) har fått pålegg etter tilsyn med livbåter og tilrettelegging for evakuering til sjø fra flyttbare innretninger med SUT.

LES HELE RAPPORTEN: Maersk 6. og 7. juni samt 22. august 2018. Maersk Drilling Norge AS (Maersk) hadde tilsynsbesøk i juni og august. Følgende innretninger var omfattet av tilsynet:

Maersk Invincible

Maersk Integrator

Maersk Interceptor

Maersk Intrepid

Mærsk Inspirer

Mærsk Innovator

Maersk Reacher

Mærsk Gallant

Mærsk Giant

ODFJELL

Odfjell Drilling AS (Odfjell) har fått pålegg etter tilsyn med livbåter og tilrettelegging for evakuering til sjø fra flyttbare innretninger med SUT.

LES HELE RAPPORTEN: Odfjell Drilling den 19.9.2018.

Følgende innretninger var omfattet av tilsynet:

Deepsea Atlantic

Deepsea Bergen

Deepsea Stavanger

Island Innovator

Transocean Offshore Ltd (Transocean) har fått pålegg etter tilsyn med livbåter og tilrettelegging for evakuering til sjø fra flyttbare innretninger med SUT.

LES HELE RAPPORTEN: Transocean 5.9.2018.

Følgende innretninger var omfattet av tilsynet:

Songa Dee

Songa Enabler

Songa Endurance

Songa Encourage

Songa Equinox

Transocean Arctic

Transocean Pioneer

Transocean Barents

Transocean Spitsbergen

Fakta: Ord og uttrykk Barriere: Tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer som enkeltvis eller til sammen skal redusere muligheten for at konkrete feil, fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som begrenser eller forhindrer skader/ulemper. Barrierefunksjon: Oppgaven eller rollen til en barriere. Eksempler på barrierefunksjoner er: forhindre lekkasje, forhindre antenning, redusere brannbelastning, sikre forsvarlig evakuering, forhindre hørselsskade. Ytelseskrav: Etterprøvbare krav til barriereelementenes egenskaper for å sikre at barrieren er effektiv. Ytelseskrav kan blant annet omfatte krav til kapasitet, funksjonalitet, effektivitet, integritet, pålitelighet, tilgjengelighet, evne til å motstå laster, robusthet, kompetanse, mobiliseringstid. SUT uttrykker Petroleumstilsynets tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer. Kilde: Petroleumstilsynet

Fakta: Pålegget Dette er ordlyden i pålegget de tre selskapene har fått: «Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer fjerde, femte og sjette ledd, pålegger vi dere å - fastsette ytelseskrav til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv - kjenne hvilke barrierer og barriereelementer som er ute av funksjon eller er svekket - sette i verk nødvendige tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer jf. rapportens kapittel 5.1.1. Fristen for å etterkomme pålegget er 31. mars 2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.»

