– Equinor vil selge Texas-felt

I Eagle Ford-feltet i Texas i USA produserer Equinor olje og gass fra tette bergarter – også kjent som skiferolje og -gass. Equinor etablerte seg sør i Texas i 2010, gjennom en avtale med Talisman (senere oppkjøpt av Repsol) om sammen å utvikle området, en avtale verdt 1,3 milliarder dollar. Etter hvert har Equinor tatt over som operatør, først for den østre delen i 2013 og så fra 2016 for hele feltet.

Nå skal Equinor være klare til å selge seg ut, skriver Bloomberg. Det kan være snakk om alt eller deler av eierandelen, fordi det kan bli vanskelig å finne en kjøper for hele feltandelen.

Equinor vil ikke kommentere saken til Bloomberg. Selskapet eier borerettigheter for et område på 283.000 mål. Nyhetsstedet skriver at Equinor også i 2014 var på jakt etter kjøpere til olje- og gassfeltet.