Riksrevisjonen har gransket Ptil. Nå er rapporten klar

Anne Myhrvold, som er direktør for Petroleumstilsynet (Ptil), opplyste om dette da hun torsdag ettermiddag oppsummerte sikkerhetsåret 2018 foran selskapene på norsk sokkel.

– Jeg er helt overbevist om at ethvert tilsyn og tilbakemelding gir mulighet for læring. Riksrevisjonens rapport ligger tett opp mot tilbakemeldingene vi fikk fra Stortinget. Den sa at man bør forvente et sterkt og tydelig tilsyn. Jeg ser fram til synlighet og diskusjon rundt hva vi som myndighet må jobbe med, sa Myhrvold under presentasjonen.

Myhrvold: - Må stramme til

Hun var klar på at Ptil skal bli «hardere i klypa» og strengere i oppfølgingen av aktørene på norsk sokkel.

Riksrevisjonen har undersøkt om «Petroleumstilsynets tilsynspraksis sikrer helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger».

– Det er utrolig nyttig å få noen til å se på oss og se på hvordan vi jobber. Det tenker jeg bare er bra, sa direktør Myhrvold under presentasjonen torsdag.

Aftenbladet fortalte i september 2017 at en rekke alvorlige hendelser gjør at Riksrevisjonen hadde besluttet å foreta en grundig gransking av Petroleumstilsynet.

– Alvorlig systemsvikt

– Såvidt jeg skjønner så har Riksrevisjonen en omfattende gjennomgang Goliat-saken, Nyhavna-saken (hvor Shell sparket en tillitsvalgt) og gassutblåsingen på boreriggen "Songa Endurance", alle er saker hvor Bellona har gitt Riksrevisjonen omfattende dokumentasjon. Vi er spent på hva Riksrevisjonen legger fram, sier Frederic Hauge i Bellona.

Både Industri Energi og Bellona etterlyste en gransking av Ptil i forkant.

Ptils tilsyn, oppfølging og samtykke til at skandaleplattformen Goliat kom i produksjon med en rekke feil og mangler, skal ha vært en av saken som førte til Riksrevisjonens interesse.

Petroleumstilsynet ga i sin tid også grønt lys til at Yme-plattformen skulle installeres på norsk sokkel. Også den var full av feil og ble sendt til opphugging uten å ha produsert en dråpe olje.

LES HELE HISTORIEN: Slik kom skandaleplattformen i drift full av feil

Bellona venter svar

Frederic Hauge venter at Riksrevisjonen svarer på hvordan Petroleumstilsynet oppfyller sin tilsynsrolle. Han minner om at Petroleumstilsynet har en sterk dispensasjonskultur, tilsynet har aldri selv anmeldt brudd på regler eller lovverk.

– I det store og hele får det mer eller mindre ingen konsekvenser for oljeselskapene at de ikke følger regelverket, mener Hauge.

Hauge trekker spesielt fram Goliat-saken som graverende. I Goliat-saken avdekket også Aftenbladet i fjor flere kritiske sider ved skandaleprosjektet i Barentshavet hvor Petroleumstilsynet ga tillatelse til at plattformen ble satt i drift selv om den var uferdig. I tillegg trekker Hauge fram Nyhavna-saken, hvor Shell sparket varsler og tillitsvalgt Runar Kjørsvik som en sak av alvorlig karakter for Petroleumstilsynet.

Denne saken har satt trepartssamarbeidet på alvorlig prøve, mener Hauge.

– Ser du på den siste inspeksjonsrapporten fra Petroleumstilsynet om Goliat-plattformen, ser du at det fortsatt er mye utestående arbeid. Og dette på en plattform som Petroleumstilsynet ga klarsignal til å produsere for snart tre år siden. I det hele viser mange av sakene som Riksrevisjonen har gått inn i en alvorlig grad av systemsvikt, sier Hauge og legger til:

– Men nå ser vi fram til å lese rapporten først.

Fredrik Refvem

Undersøkelsen i Riksrevisjonen har tatt utgangspunkt i følgende:

Riksrevisjonen vurderer rolleblanding i Petroleumstilsynet

– Nytter ikke si i fra til myndighetene om dårlig sikkerhet i oljebransjen