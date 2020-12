– Det synes som dette blir håndtert som på Hurtigruta

KORONA: Hans Fjære Øvrum fra fagforeningen Lederne i Equinor mener selskapets håndtering av koronasituasjonen har vært dårlig.

Hans Fjære Øvrum fra fagforeningen Lederne i Equinor mener selskapet ikke gjør en god jobb med smittehåndteringen offshore. Foto: Privat

Hilde Øvrebekk Journalist

– Vi i Lederne er svært misfornøyde med Equinors håndtering av smitteutbruddene på Heidrun og Gudrun. Selskapet skyver ansvaret over på den enkelte ansatte og det offentlige, sier Øvrum til Aftenbladet.

Det har vært to smitteutbrudd på Equinor-opererte felt. Ett tidligere denne måneden på Heidrun og ett denne uken på riggen Rowan Stavanger som borer for Equinor på Gudrun-feltet.

– De som er definert som nærkontakter får bare beskjed når de kommer i land om å ta kontakt med kommunelegen, og så skal kommunelegen overta ansvaret for smittehåndtering. Bedriften burde kontaktet den enkelte arbeider og hørt hvilke behov de har, og spurt om noen har behov for hotellopphold. Mange har da hatt et langt opphold på sokkelen, sier Øvrum.

Dette handler om folk som er smittet og om de som er definert som nærkontakter mens de har vært på jobb for Equinor. De har blitt satt i fritidskarantene på små lugarer og fått levert mat på lugaren, forklarer han.

– Viktig jobb

– De gjør en viktig jobb med å holde aktiviteten og dermed inntektene oppe for det offentlige og selskapet. Da synes vi de burde blitt bedre ivaretatt. De er påført ulemper i sitt arbeidsforhold, og dermed burde Equinor ta et større ansvar.

– Det synes som dette blir håndtert som på Hurtigruta, og det var som kjent ingen suksess.

Øvrum og Lederne rett krass kritikk mot Equinor, som de mener er det dårligste operatørselskapet på håndteringen av koronasitasjonen.

– Jeg tror det er stor forståelse for at arbeidstakere er utsatt for en mye større smitterisiko når de er samlet tett sammen på en plattform i Nordsjøen, enn å sitte trygt på et hjemmekontor.

Foreslått tiltak

– Vi har derfor helt siden nedstengingen foreslått tiltak som kan redusere ulempene, spesielt for våre nordiske kollegaer. Disse har hatt det ekstra tøft, og har hatt sine friperioder i karantene i Norge og Danmark. Vi får mange henvendelser fra våre medlemmer, som er frustrerte over ulempene med å opprettholde høy aktivitet og samtidig sørge for godt smittevern.

Øvrum sier at dette ikke lenger er en dugnad, og at for mange er det psykososiale presset høyt. Han tror at ledelsen har manglende forståelse for hvordan offshorearbeiderne har det, og at de kanskje er bekymret for ytterligere omdømmetap.

Pressetalsmann i Equinor, Kjetil Eide, sier at de vil ta med seg tilbakemeldingene i det videre arbeidet og se om det er forbedringer de kan gjøre.