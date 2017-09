Norsk oljeselskap kjøper seg opp i Irak

Fredag morgen melder oljeselskapet DNO at det har inngått en avtale med Exxon Mobil om kjøp av en del av lisensen Baeshiqa i Kurdistan-regionen nord i Irak.

DNO blir operatør for lisensen, etter å ha kjøpt halvparten av Exxon Mobils eierdandel på 64 prosent. Etter det norske inntoget, eier altså DNO og Exxon Mobil 32 prosent hver, Turkish Energy Company 16 prosent og de kurdiske regionmyndighetene de siste 20 prosentene.

Nå planlegger DNO å bore en letebrønn første halvår av 2018. Lisensen er på 324 kvadratkilometer, og ligger 20 kilometer øst for Mosul. I børsmeldingen framgår det at Exxon Mobil tidligere har gjennomført en omfattende kartlegging av området, et arbeid som ble avbrutt på grunn av sikkerhetsmessige utfordringer i området.

DNO er også operatør for to andre lisenser i Kurdistan, hvor feltene Tawke og Peshkabir produserer over 110.000 fat olje daglig. Den andre lisensen, med tungoljefeltene Benenan og Bastora, foregår det leting. DNO opplyser at de har tre borerigger i området, og at selskapet dermed er den mest aktive internasjonale aktøren i Kurdistan.

DNO er et norsk oljeselskap, etablert i 1971 og registrert på Oslo Børs, med aktiviteter i Irak (Kurdistan), Oman, Somaliland, Tunisia, Storbritannia, Yemen og Norge. Selskapet gikk inn på norsk sokkel i 2017, gjennom oppkjøpet av Origo Exploration i Stavanger, og har sju lisenser.

DNO solgte i 2003 alle sine norske andeler til Lundin. Returen til Norge i mars forklarte arbeidende styreleder Bijan Mossavar-Rahmani med at muligheten bød seg etter at store internasjonale oljeselskap forlot sokkelen.

– Store amerikanske selskaper går tilbake til USA og skiferolje. Det handler om et nytt syn på risiko, og det handler om å komme hjem. Det gjelder for DNO også. DNO kommer hjem, sa Mossavar-Rahmani til Dagens Næringsliv.

