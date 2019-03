Aker fant mer olje utenfor Ghana

Aker Energy, selskapet til Kjell Inge Røkke, melder mandag morgen om vellykket oljeleting utenfor kysten av Ghana. Det er i blokken «Deepwater Tano Cape Three Points», hvor Aker Energy er operatør at det er funnet olje.

Funnet ligger like sør for Pecan-feltet, og funnet ble gjort av boreskipet «Maersk Viking».

Selskapet opplyser at det nye funnet vil bli lagt til de allerede estimerte 450–550 millioner fat oljeekvivalentene i feltet.

Anslagene kan øke

Aker Energy opplyser at selskapet er i gang med å analysere feltresultatene. Videre boring vil avklare endelig volum i funnet, men anslår at det totale volumet vil bli inkludert i utviklingsplanen for feltet og kan øke til mellom 600 og 1 milliard fat oljeekvivalenter.

I februar 2018 inngikk Aker Energy en avtale med et datterselskap av Hess Corporation om å kjøpe andelen i et stort oljefelt utenfor Ghana. Prislappen var på om lag 778 millioner kroner. Kjøpet inkluderte 50 prosents andel i blokken «Deepwater Tano Cape Three Points» som ligger rundt 100 kilometer vest fra Ghanas kyst.

Partnerne er russiske Lukoil med 38 prosent, Ghanas nasjonale oljeselskap GNPC med 10 prosent og Fueltrade med 2 prosent.

Kalte landet «Bananrepublikk»

Aker kom inn i Ghana da selskapet i 2008 ble tildelt eierandel og operatørskap i en petroleumslisens i landet. Avtalen var framforhandlet med det nasjonale oljeselskapet GNPC. I januar 2010 mente imidlertid myndighetene i Ghana at lisensen var ugyldig og ønsket å trekke avtalen tilbake, noe Aker stilte seg uforstående til.

Bakgrunnen var at myndighetene mente at avtalen ikke oppfylte lovens krav om at et ghanesisk selskap skulle være part i avtalen. Moses Boateng, direktør i det statlige oljeselskapet GNPC, forsvarte imidlertid i et brev til landets energiminister Joe Oteng-Adjei at Aker ble tildelt lisensen. Han la heller ikke skjul på at den norske bistanden var en utløsende faktor og framhevet den norske regjeringens støtte til oppbyggingen av Ghanas olje- og gassindustri.

Dette førte til at Aker varslet uttrekk av sin oljesatsing i landet.

– Det er helt uaktuelt for oss å arbeide i Ghana under slike rammebetingelser, og vi vet at andre utenlandske investorer tenker det samme. Den anerkjente avisen Wall Street Journal beskriver det vi blir utsatt for som offisielle kjeltringstreker, og advarer at det er slik oppførsel som gjør at Afrika er fattig. Vi arbeider ikke i bananrepublikker, sa informasjonsdirektør Geir-Arne Drangeid til E24 den gang.

Produksjonsstart i 2021?

Siden denne turbulensen har Aker bygget opp sin oljevirksomhet i landet betydelig.

Selskapet varslet i januar at det etter planen skal sende inn en plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene i Ghana i løpet av første kvartal.

Feltet skal etter planen bygges ut med et produksjonsskip, en såkalt FPSO, og har tidligere blitt sammenlignet med Johan Castberg i størrelse. Men nå ser altså anslagene ut til å økes ytterligere.

Aker og selskapet sikter seg inn på produksjonsstart i slutten av 2021.