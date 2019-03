Equinor gir ny Johan Sverdrup-kontrakt til Technip FMC

Mens de siste av de fire plattformer i første fase av Johan Svedrup-feltet i Nordsjøen, vest for Stavanger, er i ferd med å installeres, tildeler Equinor en ny kontrakt for neste del av utbyggingen av det gigantiske oljefeltet.

Technip FMC får kontrakten for produksjonsanlegget på havbunnen og installeringen av dette, skriver Equinor i en melding. Oljseserviceselskapet har også ansvaret for undervannsanlegget i første fase av utbyggingen.

– Med dette har vi på plass undervannsløsningen for både første og andre fase 1 av feltutbyggingen. Technip FMC er herved tildelt ansvaret for begge. Dermed har vi etablert et godt utgangspunkt for å kunne styrke samarbeidet om sikkerhet, effektivisering, forenkling og teknologiutvikling. Et tett samarbeid i gjennomføringsfasen legger grunnlaget for gode løsninger og videre forenklinger i driftsfasen. Det ser vi frem til, sier prosjektdirektør Trond Bokn.

Mens første utbyggingsfase av oljefeltet skal gi produksjon fra november i år, skal neste fase etter planen være i gang siste kvartal i 2022. Verdien på kontrakten er oppgitt til å være det Technip FMC angir som betydelig, og dermed et sted «mellom 700 millioner og 2,1 milliarder kroner».

Technip FMC er et globalt oljeserviceselskap med hovedkontorer i London, Paris og Houston. Selskapet ble etablert etter en fusjon mellom FMC og Technip som ble fullført i januar 2017. Konsernet har over 37.000 ansatte, har aktivitet i 48 land og er børstnotert i New York og Paris. Selskapet har vært i Norge siden 1978 og har nå over 3000 ansatte her.