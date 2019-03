Petoro leverer beste resultat på fem år, men oljesjefen er bekymret for utviklingen

Da administrerende direktør Grethe Moen i det statlige oljeselskapet Petoro la fram tallene for tredje kvartal 2018 i november, var det med en økning av inntektene på over 30 prosent – 86 milliarder kroner, 21 milliarder høyere enn året før.

Samtidig med den kraftige økningen, så Moen urovekkende tegn på at enkelte kostnader var på vei opp. Hun pekte på at det var et sterkt behov for fortsatt effektivisering – og særlig innen digitalisering er det muligheter.

Nå har Petoro kommet med resultatene for hele 2018. Og Moen er fortsatt bekymret, selv etter at oljeselskapet har levert sitt beste resultat på fem år med 120 milliarder kroner overført til staten. Dette er 33 milliarder mer enn i 2017. Forklaringen er betydelig høyere priser på olje og gass, men også lavere investeringer.

For effekten av kostnadskuttene i oljebransjen har flatet ut.

– Vi ser i liten grad resultatene av ytterligere effektivisering på vår bunnlinje for 2018, sier Moen.

Petoro er et statlig selskap som ivaretar andelene staten eier i olje- og gassfelt på norsk sokkel. Driftsinntektene var i 2018 på 177,4 milliarder kroner, mot 150,7 i 2017. Produksjonskonstnadene endte på 17,4 milliarder, opp fra 14,3 milliarder året før.

Gjennomsnittlig pris på olje var 71 dollar per fat, mot 54 dollar i 2017. Investeringene i 2018 stoppet på 22,6 milliarder kroner, rundt tre milliarder mindre enn i 2017.

Bedre enn på lenge

Petoro-sjefen mener likevel at norsk sokkel står bedre rustet enn på lenge, og at oljeselskapene nå klarer å levere utbygninger som er konkurransedyktige også når oljeprisen svinger mye.

– Dette er et konkurransefortrinn vi må jobbe hardt for å bevare, sier Moen i en melding.

Hun peker på at boring er den viktigste aktiviteten for å holde produksjonen av olje og gass oppe – og dermed inntektene. Her skjedde det store kostnadskutt fra 2013 til 2016, men Moen ser nå at forbedringsarbeidet har stoppet opp.

Bekymret oljesjef

Hadde trenden fortsatt, ville Petoro økt inntektene fra sine fem viktigste oljefelt med seks milliarder kroner de neste to årene. Produksjonskostnadene økte med sju prosent fra 2017 til 2018.

– Dette er bekymringsfullt. Vi er avhengig av at innsatsen de siste årene har en varig effekt, slik at det er mulig å redusere kostnadene ytterligere. Aktørene på norsk sokkel har de siste årene vist en imponerende evne til å styrke konkurransekraften, men det samme har våre konkurrenter. Den omstillingen vi står foran nå, vil være minst like vanskelig som den vi har bak oss, sier Moen.