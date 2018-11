Oljebransjen får ikke nok lærlinger

Hverken i 2017 eller i 2018 klarte oljebransjen å få fylt opp alle læreplassene innen de oljerelaterte fagene, skriver bransjeforeningen Norsk olje og gass:

I 2017 var det 98 læreplasser – og 80 elever som fullførte to års videregående skole.

I 2018 var antall læreplasser 84 – og antall elever 75.

– Vi får ikke nok lærlinger i år i forhold til behovet. Havet er Norges viktigste arbeidsgiver, og det skal vi være i fremtiden også, sier daglig elder Fride Solbakken i Maritimt Forum.

Fakta: Oljerelaterte fag Utdanningsprogram: VG1 Elektro, VG1 Teknikk og industriell produksjon, VG2 Automasjon, VG2 Industriteknikk, VG2 Brønnteknikk Lærefag: Fjernstyrte undervannsoperasjoner, laboratorium, sementering, mekanisk kabel, kveilerør, boring, havbunnsinstallasjon, komplettering, elektrisk kabel og kran- og løfteoperasjoner.

Nå prøver bransjen å bøte på mangelen. Sist uke var over 400 10.-klassinger fra 22 skoler i Sør-Rogaland samlet på Norsk Oljemuseum for yrkesmesse for offshore og maritime fag.

Der møtte de blant annet HR-ansvarlig Debbie Liastøl fra Schlumberger.

– Vi ønsker å nå ut til elevene og vise at vi har et kontinuerlig behov for yrkesfaglig personell. Det er mange muligheter dersom man velger yrkesfaglig utdanning. Det stopper ikke nødvendigvis med fagbrev. Man kan også gå videre med studiespesialisering og gå videre på universitet dersom man ønsker det, sier huni meldigen fra Norsk olje og gass.