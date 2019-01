Ap avlyser debatt om ny petroleumspolitikk

– Frp og Høyre var raskt ute med å konstruere en konflikt i Ap om leterefusjonsordningen. Det er ikke tilfellet, vår politikk på feltet har stø kurs, det må det ikke herske noen som helst tvil om. Men samtidig skal vi ha takhøyde for ulike meninger innad i partiet, men vedtaket vårt står fast. Vi tar ikke en diskusjon på noe partiet har vedtatt, påpeker Kari Nessa Nordtun i Stavanger Ap. Aps Espen Barth Eide skapte torsdag furore da han åpnet for debatt om leterefusjonsordningen (se fakta) i Klassekampen. Regjeringspartiene Høyre og Frp var raskt ute med sablene og mente Ap skapte usikkerhet rundt rammevilkårene for olje- og gassnæringen.

– Ikke uklart

Dette førte til at Ap-leder Jonas Gahr Støre rykket ut og påpekte at partilinja lå fast innenfor oljepolitikken; altså ingen forandringer.

Kari Nessa Nordtun i Stavanger Ap og Eirin Sund, distriktssekretær i LO i Rogaland, møttes fredag på Folkets Hus i Stavanger og påpeker at det ikke er noen forandring i Ap når det gjelder leterefusjonsordningen.

– For næringslivet i regionen er det utrolig viktig at Ap er garantisten for at oljepolitikken er forutsigbar. Høyre og Frp bør være opptatt av saken og ikke slå politisk mynt og skape inntrykk av at Ap mener noe annet enn partiet har gjort før, understreker Eirin Sund.

Et notat utarbeidet av Rystad Energy på vegne av Norsk olje og gass tidligere, viser at Finansdepartementet har estimert at staten vil motta vel 87 prosent av fremtidig kontantstrøm fra petroleumsutvinningen på norsk sokkel.

Det er oljeselskapene som leter etter, bygger ut og utvinner petroleum på vegne av den norske stat. For staten er det derfor svært viktig at selskapene ikke blir utsatt for en beskatning som gjør det ulønnsomt for dem å lete etter, utvikle og produsere petroleum på norsk sokkel som sett fra statens side er lønnsom å produsere.

«En diskusjon om skjerpet beskatning av utvinningsselskapene er derfor primært en diskusjon om hvor store totalinntekter staten skal gå glipp av fremover», heter det i notatet.

Pål Christensen

Wirak reagerer

Også Sandnes-ordfører og leder i Rogaland Ap, Stanely Wirak, mener det er grunn til å heve stemmen når det skapes uro rundt leterefusjonsordningen.

– For oss i Rogaland er det viktig at oljepolitikken står fast, og at leterefusjonsordningen ikke røres. Den har ført til mange nye funn og verdistigning for hele landet og har vært en stor suksess. Vi har fått forsikringer fra Ap sentralt om at alt ligger fast, slik landsmøte vårt også har fastslått, sier Wirak.

Wirak sier videre at Ap har vært garantisten for oljevirksomheten og har ikke vinglet i denne saken..

– Hva syns du om Barth Eides uttalelser?

– Det han sier er at AUF må få lov til å komme med sine meninger, men det er langt ifra at noen mener noe til at dette skal endres. Han sier vi skal tåle en debatt, og det skal vi gjøre. Men nå framstiller Frp og Høyre det som det er usikkerhet rundt Aps politikk på dette feltet, det er det ikke. Oljepolitikken skal ikke strupes, den ligger fjellstøtt, sier Wirak.

I et stort parti er det rom for ulike syn, men Aps syn er at politikken ligger fast, understreker Wirak.

– Vi forstår bedre

Kari Nessa Nordtun og Eirin Sund skryter over engasjementet til AUF i saken, men de bemerker at AUF lokalt stemte for status quo innenfor petroleumspolitikken. De er ikke akkurat oppgitte over signalene fra Espen Barth Eide om å diskutere leterefusjonsordningen, det må det være høyde for, men likevel mener de det er viktig at ingen skal være i tvil om hvor Ap står i saken - heller ikke her lokalt. – Ligger det også en manglende forståelse hos "Oslo og de" om viktigheten av oljenæringen?

– Jeg tror Oslo forstår mye, men å sitte så tett på arbeidsplassene, næringen og historien som vi gjør hos oss, gjør at vi forstår petroleumsbransjen bedre, sier Eirin Sund.

Ikke enten eller

Nessa Nordtun og Sund påpeker at petroleumsbransjen ikke skal være i tvil om at Ap står inne for rammevilkårene og linjene for olje- og gassaktørene. Samtidig trekker de fram at viktigheten av at næringen jobber med omstilling og videre teknologiutvikling innenfor fangst og lagring av CO2. – Dette bør ikke handle om enten eller i et miljøperspektiv. Vi kan ikke avvikle petroleumsnæringen, men trenger videre utvikling innenfor denne bransjen for å møte klimautfordringene. Og med de energibehovene verden har i årene framover, er det derfor viktig at vi fortsetter å lete etter olje og gass i Norge, og da er leterefusjonsordningen av avgjørende betydning for å stimulere til det, sier Eirin Sund.