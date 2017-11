Amerikansk oljerekord legger press på Opec-møte

Torsdag møtes medlemslandene i oljekartellet Opec i Wien for nok en gang å diskutere kutt i oljeproduksjonen. Etter at de og Russland ble enige om produksjonskutt på slutten av 2016, har oljeprisen først stabilisert seg over 50 dollar for ett fat, før den fra slutten av oktober har vært over 60 dollar.

Nåværende kuttavtale går til april neste år. En viktig sak for torsdagens møte er om medlemslandene mener avtalen bør forlenges. Totalt er 24 land med på kutt i oljeproduksjonen på totalt 1,8 millioner fat hver dag.

– Jeg er optimistisk med tanke på at denne gruppen med engasjerte land forhåpentligvis enes om en beslutning torsdag som vil være bra for markedet, sa oljeminister Suhail al-Mazrouei i De forente emiratene før et formøte golflandene gjennomførte onsdag ettermiddag, skriver NTB.

På møtet deltok også Russland.

– Oljemarkedet har ennå ikke oppnådd fullstendig stabilitet og det trengs tiltak også etter 1. april. Alle i komiteen anbefaler forlengelse av avtalen, sa energiminister Alexaner Novak etter møtet.

Torsdag morgen stiger prisen for ett fat nordsjøolje noe, og er like før klokken 07 på 62,8 dollar. Det er nesten én dollar lavere enn på slutten av forrige uke.

Reuters melder at oljehandelen går på lavgir i de asiatiske markedene før Opec-møtet. Forventningen nå er at produksjonskuttene forlenges, men at det er usikkert for hvor lenge. Reuters viser til at et dilemma for Opec er at høyere oljepriser gjør at produksjonen av skiferolje øker i USA. Her ble det produsert rekordhøye 9,68 millioner fat daglig forrige uke.