– Dette er vanskelig for oss etterlatte. Våre menn og samboere satt i et helikopter som var defekt.

Tirsdag morgen kom meldingen: Statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane har besluttet å henlegge saken etter Turøy-ulykken som intet straffbart forhold bevist.

Politiets har avhør av vitner til ulykken, tidligere passasjerer og ansatte i helikopterselskapet CHC Helikopter Service. Selskapets økonomi er også undersøkt med tanke på om økonomi har påvirket service og vedlikehold, ifølge en pressemelding.

«Det er ikke funnet noen slik sammenheng», konkluderer statsadvokaten.

Vanskelig for etterlatte i Sandnes

Henleggelsen kom ikke uventet, ifølge Anne Dickson fra Sandnes. Hun mistet ektemannen Behnam Ahmadi (54) i ulykken. Han jobbet for oljeserviceselskapet Halliburton og var på vei hjem fra Gullfaks B-plattformen, hvor han hadde jobbet på oppdrag for Equinor, tidligere Statoil.

Dagen da ulykken skjedde, 29. april 2016, gledet han seg til å komme hjem. Behnam Ahmadi var far til en datter og to sønner. Og han rakk å bli bestefar før ulykken rammet.

– Selv om vi var forespeilet at saken skulle bli henlagt hos politiet, så er det vanskelig for oss etterlatte. Våre menn og samboere satt i et helikopter som var defekt. Det skal mye til for å straffe noen, men så har noen et ansvar uansett om det blir en straffesak eller ikke, sier Dickson til Aftenbladet.

Turøy-advokat: – Dette endrer ingenting

De etterlattes advokat Stephan Eriksson sier tirsdag til Aftenbladet at statsadvokatens henleggelse ikke vil ha betydning for deres arbeid med et erstatningskrav rettet mot helikopterprodusenten Airbus og deres underleverandører på vegne av Turøy-etterlatte.

Eriksson, som er advokat og partner i Stockholm-baserte Excello Advokatbyrå, har informert de pårørende om hvor saken står i etterkant av statsadvokatens henleggelse.

Advokaten skriver at spørsmålet om det har skjedd noe kriminelt ikke påvirker Airbus sitt erstatningsansvar, og viser til EU-reguleringene om produktansvar. Han mener at Airbus er ansvarlig fordi helikopteret hadde klare feil, som igjen førte til ulykken.

Ulykker med likheter

Eriksson legger til at henleggelsen heller ikke påvirker konklusjonene til den endelige granskingsrapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) fra i sommer: Et tretthetsbrudd i et tannhjul i girboksen var årsaken til ulykken på Turøy, ifølge rapporten. Der blir det igjen påpekt at en ulykke i Skottland i 2009 hadde store likhetstrekk med Turøy-ulykken. To nesten identiske ulykker inntreffer med nær identiske helikoptertyper.

– Havarikommisjonen slår fast at ikke nok ble gjort etter ulykken i 2009. Man har tillit til at ting blir gjort etter en ulykke. Så jeg var veldig overrasket over at det er mulig at to så like ulykker kunne skje med så kort mellomrom, sier Dickson.

Anne Dickson synes det er litt vanskelig at dette faktum ikke er nevnt i henleggelsesbrevet hun har fått fra statsadvokaten.

– Selv om vi ikke kunne forvente en straffesak, så kjenner iallefall jeg som pårørende på at det ikke er nevnt.

De etterlatte krever oppreisning etter ulykken og har engasjert amerikanske Kreindler & Kreindler LLp, som er spesialister på søksmål etter store ulykker. 12 av de 13 familiene som er etterlatte etter Turøy-ulykken er en del av søksmålet.

– Våre advokater er i dialog med Airbus om en erstatning. Selv om saken er henlagt av politiet, har de et juridisk ansvar. Jeg synes også vi skal være opptatt av flysikkerheten offshore. Airbus har gjort endringer etter ulykken for lettere å oppdage tretthetsbrudd, men de har ikke gitt gearboksen et nytt design, slik Havarikommisjonen anbefaler. Henleggelsen må ikke bli en sovepute, advarer Dickson.

– Bidrar henleggelsen av straffesak til at dere som etterlatte kommer nærmere å få sette punktum etter ulykken og konsentrere dere om å bearbeide?

– Å få en epost om at straffesaken er henlagt hos politiet åpner alle sår igjen. Men jeg og min familie er innstilt på at det kan ta tid, erstatningssaken kan ta tid. Vi prøver å leve så normalt som mulig og ikke la det påvirke oss i det daglige. Det kan bli lammende, sier Dickson.

– Saken blir aldri avsluttet for vår del. Vi kan få svar og kompensasjon, men det som skjedde var traumatisk. De følelsene er noe en venner seg til å leve med, men som blir aldri borte.

Aftenbladet har vært i kontakt med helikopterprodusenten Airbus som ikke vil kommentere saken.

