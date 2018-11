Offshoretrafikken står mens russerne skal ha skyteøvelse: - Sikkerheten er deres ansvar

Russerne har varslet at de vil skyte missiler fra militære fartøyer utenfor Mørekysten i Norskehavet fra torsdag til lørdag denne uken. De har bedt Norge stenge ned luftrommet. Fra tirsdag til fredag neste uke har russerne varslet skyteøvelser utenfor Finnmark.

Øvelsene kommer trolig som et svar på NATO-øvelsen Trident Juncture.

Forsvaret: Trident Juncture fortsetter

– Det er russiske myndigheters ansvar at øvelsene skjer på en trygg måte, sier oberstløytnant Ivar Moen, som er talsmann for den store NATO-øvelsen som pågår parallelt.

– Norsk forsvar har ingen rolle i dette. Trident Juncture gjennomføres som planlagt, ifølge Moen. Nato-øvelsen pågår fram til 7. november i store deler av landet.

Forsvaret

Helikoptre på bakken

Russernes aktiviteter har alt fått konsekvenser for helikoptertrafikken til og fra oljeinstallasjoner i Norskehavet. Torsdag stod offshorehelikoptrene som skulle fly ut fra Kristiansund og Brønnøysund på bakken fram til klokken 15.00. Slik blir det også fredag og lørdag.

– Det er den varslede russiske militærøvelsen som er årsaken. CHC Helikopter Service har forskjøvet flyprogrammet med seks-åtte timer til etter klokken 15.00 fra torsdag og og med lørdag, sier pressekontakt Morten Eek i Equnior.

Dette medfører en del venting for oljearbeidere som pendler til og fra installasjoner, rigger og produksjonsskip i Norskehavet. I hovedsak rammes et titalls avganger og like mange ankomster til og fra Kristiansund lufthavn torsdag og fredag. Lørdag er det mindre trafikk. Også ut fra Brønnøysund blir det forsinkelser.

Equinor har Kristin, Heidrun, Åsgard, Norne og Aasta Hansteen i Norskehavet. Lundin, Shell og Total er berørt av helikopterforsinkelsene i Norskehavet.

NOTAMINFO.COM

Norsk olje og gass: Bedre neste uke

Neste uke flytter russerne øvelsen lenger nord i perioden mellom 6. og 9. november. Da varsler de at «Fireworks/Projectile firing will take place» i havet utenfor nordlige deler av Finnmark.

Hver dag mellom klokken 05.00 og 19.00 kan det forekomme skyteøvelser med missiler fra fartøyer i internasjonalt farvann, ifølge opplysningene Avinor forholder seg til.

– Forskjellen fra denne uken, hvor det er en del installasjoner og petroleumsaktivitet der øvelsen pågår, så har vi forstått at russerne neste uke vil holde på i et område der det ikke er aktivitet, sier spesialrådgiver Maiken Ree i Norsk olje og gass, en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter i Norge.

Jon Ingemundsen

Norsk olje og gass får sin informasjon fra norske myndigheter. Petroleumstilsynet, Utenriksdepartementet, Olje og energidepartementet har vært involvert i tillegg til Forsvaret.

– CHC Helikopter Service har besluttet å forskyve flyprogrammet, men SAR-beredskapen (søk og redning red. anm) opprettholdes. Bortsett fra dette vil ikke øvelsen påvirke den normale driften på feltene, sier Ree.

Den norske olje- og gassindustrien ble varslet om den russiske militære aktiviteten tidlig denne uken. Varslingen skal være i henhold til prosedyrene.