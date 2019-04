Trump-meldinger gir jojo-utvikling på oljeprisen

Ny melding fra Trump, gir nytt utslag i oljeprisen. Siden påsken har oljeprisen vært på kontinuerlig opptur og nådde en topp torsdag i forrige uke da den passerte 75 dollar fatet.

Men allerede fredag startet nedturen, og mandag morgen er den nede i 71,74 dollar fatet.

Påskeopptur

Oppturen som kom i påsken, skjedde etter at USA varslet at de landene som hadde unntak fra sanksjonene mot Iran og kunne ta imot iransk olje, ikke ville få disse forlenget etter mai.

Dette første til økning i oljeprisen, som nådde en foreløpig årstopp med over 75 dollar fatet torsdag i forrige uke. Prisen var da økt med rundt 40 prosent siden årskiftet.

Dette rammer blant annet asiatiske land som Kina og India. Ifølge Reuters har Russland hevdet at landet kan erstatte Kina import fra Iran.

Men allerede fredag i forrige uke ga USAs president Donald Trump uttrykk for bekymring.

– Bensinprisene går nedover. Jeg ringte Opec og sa at dere må få dem ned, sa Trump, ifølge Reuters.

Mer olje i markedet

Meldingen fra Donald Trumpo til Opec, med Saudi-Arabia, i spissen var dermed klar om at produksjonen måtte økes for å kompensere for nedgangen av Iran-olje i markedet.

Denne meldingen førte til at oljeprisen falt igjen.

Fallet skjedde til tross for at Russland holder på å reparere en oljerørledning som går til Sentral- og Vest-Europa.