Equinor-ansatte fortsatt på sykehus etter Heimdal-eksplosjonen

– Jeg er veldig forundret over at dette kunne skje og hadde ikke trodd at vi hadde en slik svakhet i systemet, sier Peter Alexander Hansen, koordinerende hovedverneombud for norsk sokkel i Equinor.

– Hvordan kunne dette skje?

– Det vet jeg ikke. Vi må avvente og å se hva granskingene gir av svar og hvilke tiltak som anbefales. Dette er noe som overhode ikke skal kunne skje og meg bekjent har aldri noe lignende skjedd før, sier Hansen.

Produksjon i gang igjen

Produksjonen på Heimdal ble satt i gang torsdag kveld igjen etter eksplosjonen i en nitrogenflaske torsdag i forrige uke. Det var 70 personer ombord i plattformen da ulykken skjedde.

Det var en 22 år gammel mann fra Bømlo som ble skadet og ei 19 år gammel kvinne fra Vinje i Telemark.

Pressekontakt Morten Eek i Equinor sier at tilstanden til 22-åringen, som er til behandling ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, er alvorlig. Begge er ansatt i Equinor. 19-åringen er lærling.

Den 19 år gamle kvinnen er fortsatt innlagt til medisinsk behandling ved Stavanger universitetssjukehus.

Ulykken skjedde i forbindelse med vedlikeholdsarbeid, da en nitrogenflaske eksploderte. Morten Eek kan ikke si noe mer om selve hendelsesforløpet.

– Hendelsen granskes av politiet og Petroleumstilsynet, vi har også en intern gransking av hendelsen. Det er derfor for tidlig å gå inn på detaljer i det som skjedde, forklarer Eek.

Fredrik Refvem

Politiet etterforsker

Politiet ser alvorlig på hendelsen.

– Hendelsen er alvorlig. To ble skadet og dette ser politiet alvorlig på. Vi har hatt ute to taktiske og to tekniske etterforskere på plattformen og fortsetter etterforskningen fra land, sier seksjonsleder Åslaug Høgemark ved Nordsjø- og Miljøseksjonen i Sør-Vest Politidistrikt.

Anders Minge

Tidligere er det også klart at politiet har bedt Petroleumstilsynet om bistand i saken.

Høgemarksier at politiet har en formening om hendelsesforløpet, men ønsker ikke gå nærmere inn på dette ettersom etterforskningen pågår.

I følge Åslaug Høgemark i politiet skal det også ha vært andre personer til stede under arbeidet, foruten de to som ble skadet. Høgemark sier at vider etterforskning vil avklare omstendighetene da ulykken skjedde.