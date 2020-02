Oppsving for Aker Solutions

Inntjeningen økte for Aker Solutions i 2019 sammenlignet med 2018, men ordrereserven har sunket betraktelig.

Aker Solutions har sikret seg vedlikehold- og modifikasjonsarbeid På Vår Energi-opererte felt som Jotun, Balder og Ringhorne. Her er Jotun A, som for øvrig skal til Rosenberg for ombygging til sommeren.

Aker Solutions økte driftsinntektene i 2019 fra 29,3 milliarder dollar fra vel 25 milliarder i 2018. Ut fra dagens dollarkurs tilsvarer dette 268 milliarder kroner i 2019 mot 229 milliarder i 2018.

Bruttoresultatet (EBITDA) lå på 2,2 milliarder dollar i 2019, vel 20,1 milliarder kroner mot 1,8 milliarder dollar, eller 16,5 milliarder kroner, i 2018.

Omsetning opp i 4. kvartal

For fjerde kvartal i 2019 opplevde også Aker Solutions en økning sammenlignet med 2018.

Omsetningen var på 7,3 milliarder dollar - vel 67 milliarder kroner - for fjerde kvartal i 2019. Bruttoresultatet lå på 434 millioner dollar, snaut 4 milliarder kroner.

Dette er en nedgang sammenlignet med 2018 da tilsvarende tall lå på 7 milliarder dollar i omsetning - vel 64 milliarder kroner - og et bruttoresultat på 483 millioner dollar, 4,4 milliarder kroner.

Ordrereserven var ved utgangen av 2019 på 25,4 milliarder dollar, mot 35,1 milliarder i siste kvartal av 2018.

I formiddag legger konsernledelsen i Aker Solutions fram tallene på en tilstelning i Oslo. I en pressemelding skriver selskapet at investeringer i digitalisering og lavkarbonløsninger har vist seg å være viktige bærebjelker for å sikre nye jobber.

– Siden kundene våre i økende grad ser på måter for å redusere karbonavtrykkene, er det å levere kostnadseffektive og lavkarbonløsninger kjernen i tilbudet vårt, sier Luis Arauju, administrerende direktør i Aker Solutions, i en pressemelding.

– Vi er allerede involvert i store prosjekter relatert til karbonfangst og elektrifisering, komprimering av undervanns gasskompresjonsanlegg og ubemannede plattformer. Alt sammen en del av vår portefølje for reduserte karbonutslipp og har potensial til å redusere eller fjerne utslipp betydelig, fortsetter han.

Store jobber

I fjor høst sikret Aker Solutions seg viktige jobber som undervannsproduksjonssystemt for fase to av Årfugl-prosjektet i Norskehavet. I tillegg sikret selskapet seg rammeavtale med Vår energi for vedlikehold og modifikasjonsoppgaver for Vår Energi-feltene Jotun, Balder og Ringhorne.

Selskapet forventer videre at en del viktige jobber vil bli tildelt i løpet av de neste seks til ni månedene. På lenger sikt forventer Aker Solutions en økning i den globale energibehovet og at investeringene for bærekraftige energiløsninger vil bli belønnet.

Aker Solutions har i dag rundt 16.000 ansatte fordelt på over 20 land rundt omkring i verden.

