– DNOs holdning gjorde det vanskeligere å finne ut hva som hadde skjedd i Jemen

Jussprofessor Ola Mestad ledet forsøket på å finne ut om DNO hadde brutt retningslinjene for internasjonalt næringsliv. Oljeselskapet gjorde ikke arbeidet lettere.

Situasjonen i Jemen var uoversiktlig i 2015 og er det fortsatt. Opprørere fra Houthi-bevegelsen viser våpen i september, ei uke etter at de tok på seg ansvaret for et angrep mot et oljeanlegg i Saudi Arabia. Foto: Hani Mohammed / AP

På 70-tallet ble mulighetene for internasjonale investeringer liberalisert. Kort sagt ble det enklere å investere i andre land. OECD – organisasjonen for samarbeid og utvikling – ønsket imidlertid at slike investeringer skulle skje på ordnede måter og etablerte retningslinjer.

Disse blir så passet på av de såkalte OECD-kontaktpunktene i de enkelte land.

– Prisen for at det ble enklere å investere internasjonalt, var innføringen av retningslinjene for å sørge for at investorene oppførte seg ordentlig, sier professor Ola Mestad ved Juridisk fakultet ved Universitet i Oslo.

Nå har han ledet arbeidet med å vurdere om oljeselskapet DNO har brutt retningslinjene da ansatte ble sagt opp i Jemen i 2015.

Professor Ola Mestad ledet arbeidet med å se på klagen mot DNO. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Finner ikke ut av saken

Fagforeningen Industri Energi og de ansattes fagforening i Jemen klagde høsten 2018 for andre gang inn oljeselskapet til OECD-kontaktpunktet i Norge. Fagforeningene mener at DNO må følge opp en dom i jemenittisk rett som sier at de ansatte har krav på 75 prosent lønn. Dessuten har selskapet mindre gunstige ordninger for arbeidsforholdet enn andre oljeselskap i landet, noe som også blir påstått å være et brudd på retningslinjene.

Nå har utvalget professor Mestad ledet, konkludert i saken. De landet på at de ikke kan finne at DNO har brutt retningslinjene, fordi det har vært problemer med å avklare hva som er fakta i saken.

– Situasjonen i Jemen var krevende i 2015 og den er krevende nå. Vi har ikke klart å finne ut av hva som egentlig er gjeldende rett i Jemen, og heller ikke om DNO har opptrådt likt eller ikke som andre oljeselskap i landet. Det er rett og slett vanskelig å finne noen nøytral informasjon, sier Mestad.

Avslo mekling

Professoren viser til at mens fagforeningene ønsket megling i saken, ble dette avslått av DNO. Selskapet har tilkjennegitt manglende tiltro til klagebehandlingen i OECD-kontaktpunktet og at behandlingen mangler et mandat. Selv mener kontaktpunktet at DNOs manglende vilje til å bidra har bidratt til at de ikke har funnet ut om retningslinjene er brutt.

– DNO ba om at opplysninger ble holdt konfidensielle, også for motparten. Da er det ikke lett å behandle saken. Selskapets holdning har gjort det vanskeligere å finne ut hva som har skjedd. De kunne gjort arbeidet vårt lettere, sier Mestad.

OECD-kontaktpunktet anbefaler at DNO i framtiden respekterer og samarbeider i god tro med dem. Selskapet blir også oppfordret til å finne ut hva som er sammenlignbare lønnsforhold i Jemen og legge seg på det nivået. Og så anbefales selskapet å følge opp løftet om å inngå avtaler om lønn og etterbetaling i tråd med jemenittisk rett.

