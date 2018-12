Nå starter byggingen av del to av Johan Sverdrup

– Fase to av Johan Sverdrup blir realisert gjennom godt samspill mellom Equinor og norsk leverandørnæring for å redusere utbyggingskostnadene betraktelig. Det betyr enda større verdiskaping for Norge gjennom både industriutvikling og sysselsetting over hele landet, og det inkluderer betydelige inntekter fra fremtidig produksjon av olje og gass, sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner, i en pressemelding.

I dag kutter nemlig konsortiet Kværner og Aker Solutions den første stålplaten til del to av Johan Sverdrup-utbyggingen. Johan Sverdrup er i nyere tid landets største industriprosjekt med mer enn 150 000 årsverk inkludert i utviklingen av de forskjellige installasjonene.

Den aller første platen som kuttes skal anvendes på en brostøttemodul, som skal ligge der hvor den nye broen lander på stigerørsplattformen til Johan Sverdrup-utbyggingen.

Fakta: Johan Sverdrup-feltet Størst: Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Viktig: Med antatte utvinnbare ressurser på mellom 2,1 og 3,1 milliarder fat oljeekvivalenter er dette et av de største industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. Faser: Johan Sverdrup-feltet blir bygget ut i flere faser. Første fase skal etter planen starte opp sent i 2019, med en produksjonskapasitet anslått til 440.000 fat olje per dag. Produksjon: Etter oppstart av andre fase av prosjektet i 2022 ventes feltet å produsere 660.000 fat olje per dag når produksjonen er på topp, som utgjør nærmere 25 prosent av all norsk petroleumsproduksjon. Plan for utvikling og drift (PUD) for andre fase skal innleveres før september 2018. Partnere: Equinor 40 prosent (operatør), Lundin Norway 22,6 prosent, Petoro 17,4 prosent, Aker BP 11,6 prosent og Total 8,4 prosent.

2000 personer i arbeid

For Kværner vil toppbemanningen i del to av prosjektet være rundt 550 personer, og for Aker Solutions rundt 300 personer. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventer de to selskapene at kontrakten genererer arbeid for omtrent 2 000 personer.

De delene av Johan Sverdrup-feltet som bygges ut i fase 1 vil starte produksjonen i 2019, mens delene i fase to starter produksjonen i 2022. Fase en inkluderer fire plattformdekk som står på stålunderstell, der Kværner er leverandør av ett av dekkene og tre av understellene.

Fase to inkluderer et nytt plattformdekk på stålunderstell, samt den nye store modulen som Kværner skal levere sammen med Aker Solutions. Kværner er i tillegg leverandør av stålunderstellet som skal bære det det nye plattformdekket til prosessplattformen til fase to.

3,4 milliarder kroner

Johan Sverdrup-feltet ligger omtrent 160 kilometer vest for Stavanger. Kværner er den leverandøren som har vunnet flest oppdrag or prosjektet.

Kontrakten som Kværner og Aker Solutions nå er i gang med har en verdi på rundt 3,4 milliarder kroner. Kontrakten omfatter i tillegg modifikasjonsarbeid på feltsenteret, samt installasjon- og integrasjonsarbeid ute på feltet i forbindelse med fase 2 av utbyggingen. Byggingen av selve modulen vil bli utført av Kværner ved selskapets anlegg på Stord. Prosjektet skal ferdigstilles i 2022.

– Johan Sverdrup er ikke bare det viktigste prosjektet for Kværner de seneste årene, det er også Norges største industriprosjekt i nyere tid. Kværner er en svært stolt bidragsyter til trygg og forutsigbar gjennomføring av dette gigantprosjektet, samt de enorme ringvirkningene og verdiene det skaper over hele landet, sier Karl-Petter Løken i pressemeldingen.